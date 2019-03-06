ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۱۰۰۰ تن پرتقال و ۶۰۰ تن سیب به عنوان میوه‌های شب عید مردم استان در دو سردخانه کرمانشاه و اسلام آباد غرب ذخیره سازی شده است.

وی با بیان اینکه سیب مورد نیاز مردم از استان‌های اصفهان و آذربایجان غربی و پرتقال نیز از مازندران و فارس تأمین شده است، گفت: در حال حاضر استان کرمانشاه در زمره استان‌های برتر در امر ذخیره سازی میوه شب عید قرار دارد.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با بیان اینکه میوه‌های عرضه شده در شب عید ۲۰ درصد کمتر از قیمت بازار به فروش می‌رسد، عنوان کرد: همچنین ۲۰ درصد کل میوه مصرفی کشور به عنوان ذخیره ملی در نظر گرفته شده که در صورت نیاز استان به میوه شب عید از آن محل تأمین می‌شود.

وی از وجود ۲۰۰ مرکز عرضه میوه شب عید در سطح استان خبر داد و افزود: نیمی از این مراکز در سطح شهرستان کرمانشاه قرار دارد.

صفایی با بیان اینکه مراکز عرضه میوه به نرخ دولتی با نصب بنر مشخص می‌شود، تصریح کرد: ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده قیمت‌ها ابلاغ می‌شود و فروش میوه به صورت خالص و پس از کسر وزن سبد انجام خواهد شد.

وی بیان داشت: مراکز عرضه میوه شب عید توسط صنف میوه فروشی‌ها معرفی شده و پس از تصویب در کارگروه تنظیم بازار و کمیته راهبردی استان به فروش خواهند پرداخت.