سجاد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت تاکسی‌ها جهت جابجایی مسافران در روز پنجشنبه اندیشیده شده است، اظهار داشت: با توجه به اعمال محدودیت‌های ترافیکی پنجشنبه غریبان هماهنگی‌های لازم با پلیس راهور انجام شده است.

وی افزود: اولویت خدمت رسانی به مسافران مسیرهای پر ازدحام است که البته از قبل این نقاط شناسایی شده‌اند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کرمانشاه با تاکید بر اینکه اطلاع رسانی‌های لازم در این زمینه انجام شده است، گفت: تاکسی‌ها در مسیرهای پر ازدحام شهر نظیر میدان آزادی، سه راه حافظیه و مسیرهای منتهی به میدان شهدا مستقر خواهند شد.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش حجم ترافیک در روزهای پنجشنبه غریبان و آخر سال لازم است مردم به جای استفاده از خودروهای شخصی از ناوگان حمل و نقل عمومی جهت عزیمت به باغ فردوس بهره گیرند.

سلیمانی از تشدید فعالیت گشت‌های نظارتی بر تاکسیرانان خبر داد و بیان کرد: عوامل گشت و نظارت تاکسیرانی در این ایام به صورت ویژه بر تاکسی‌ها نظارت خواهند کرد.