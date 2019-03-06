کره شمالی در حال راه اندازی مجدد سایت موشکی «تانگ چانگ- ری» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری هیل، خبرگزاری یونهاپ در کره جنوبی روز سه شنبه به نقل از مقامات اطلاعاتی این کشور از وجود نشانه‌هایی دال بر فعالیت مجدد در سایت‌های پرتاب موشک هسته‌ای کره شمالی خبر داد.

این خبرگزاری در گزارش خود به فعالیت کارگرانی اشاره کرد که در حال تعویض یک سقف و نصب یک «در» جدید در سایت پرتاب موشک هسته‌ای «تانگ چانگ- ری» بودند؛ سایتی که مقامات کره شمالی سال گذشته پس از نشست «دونالد ترامپ» و «کیم جونگ اون» در سنگاپور وعده تخریب آن را داده بودند.

هنوز مشخص نیست که آیا کشف این فعالیت جدید پیش از دومین نشست ترامپ و کیم در هفته گذشته صورت گرفت یا پس از آن.

گفتنی است که در نوامبر سال گذشته مقامات دولت کره شمالی متذکر شدند که در صورت عدم لغو تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد این کشور، روند تخریب سایت تانگ چانگ- ری و سایر سایت‌های مشابه متوقف خواهد شد.

خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی اعلام کرد که تلاش‌های اولیه برای تخریب این سایت پرتاب موشک هسته‌ای اواخر سال گذشته به طور محدود آغاز ولی ظرف یک ماه متوقف شد.

این در حالی است که «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که دولت ترامپ امیدوار است که ظرف ماه‌های آینده نماینده‌ای به کره شمالی اعزام نماید.