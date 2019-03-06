به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جان بولتون» مشاور امنیت ملی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه گفت در صورتی که پیونگ یانگ برنامه هستهای خود را متوقف نسازد، دولت واشنگتن گزینه افزایش تحریمها علیه کره شمالی را بررسی خواهد کرد.
وی در مصاحبه با شبکه فاکس بیزنس گفت: «اگر آنها [دولت کره شمالی] به انجام این کار تمایل ندارند، پس من فکر میکنم که رئیس جمهور ترامپ خیلی شفاف و صریح بود. … آنها از تحریمهای اقتصادی سنگین و طاقت فرسا که علیه آنها وضع شده است، رهایی نخواهند یافت و ما در واقع گزینه تشدید این تحریمها را بررسی خواهیم کرد».
این در حالی است که خبرگزاری یونهاپ در کره جنوبی نیز روز سه شنبه در گزارشی از مشاهده نشانههایی دال بر از سرگیری فعالیت در سایت پرتاب موشک هستهای «تانگ چانگ- ری» - به رغم تعهدسپاری مقامات پیونگ یانگ به تخریب این سایت و سایتهای مشابه آن- خبر داد.
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