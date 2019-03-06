حادثه در طالقان / علت؛ رانش زمین و انفجار لوله گاز

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته صدای انفجار شدیدی در ورودی شهرستان طالقان به گوش رسیده است، منابع محلی میگویند شعلههای سرکش آتش را در ورودی شهر مشاهده کردهاند.
همچنین منابع محلی اعلام کردهاند رانش زمین در ورودی شهر طالقان منجر به ترکیدگی لوله اصلی گاز، انفجار در خط لوله انتقال گاز و آتش در محل انفجار شده است.
جواد صادقلو فرماندار طالقان نیز گفته است؛ رانش زمین علت اولیه حادثه اعلامشده و با حضور بهموقع نیروهای امدادی جریان گاز قطع و آتش خاموش شده است.
گفتنی است؛ جلسه ستاد بحران در شهرستان طالقان تشکیلشده است.
اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام میشو د.
