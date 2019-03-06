طراحی سرقت ۳ میلیارد تومانی توسط کارمند اخراجی شرکت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه احمد نجفی، در توضیح این خبر اظهار کرد: ساعت ۱۶:۳۰ مورخه ۱۵/‏۰۸/‏۱۳۹۷‬ از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ وقوع یک فقره سرقت منزل به شیوه تهدید صاحب‌خانه به کلانتری ۱۶۳ ولنجک اعلام شد.

با حضور مأموران و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد که دو آقا به همراه یک خانم تحت عنوان مأمور وارد خانه‌ای در منطقه زعفرانیه – خیابان آصف شده، با تهدید اسلحه اقدام به بستن دست و پای همسر مالباخته کرده و پس از تخریب گاوصندوق داخل خانه اقدام به سرقت طلاجات، چک‌های بین‌بانکی، وجوهات و ارزهای داخل گاوصندوق به ارزش تقریبی ۳ میلیارد تومان کردند.

مالباخته در خصوص نحوه اطلاع از موضوع سرقت گفت: زمانی که وارد خانه شدم، همسرم را با دست و پای بسته‌شده درحالی‌که به همراه دختر ۵ ساله‌ام دریکی از اتاق‌های حبس شده بود پیدا کردم؛ همسرم گفت دو آقا به همراه یک خانم وارد خانه شده و پس از تخریب گاوصندوق اقدام به سرقت محتویات داخل گاوصندوق کردند.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت به عنف" منزل و ضمن هماهنگی با شعبه هفتم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره پنجم مبارزه با سرقت‌های به عنف (زورگیری) قرار گرفت.

همسر مالباخته پس از حضور در اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: حدود ساعت ۱۴:۰۰ مورخه ۱۵/‏۰۸/‏۱۳۹۷‬ دو آقا به همراه یک خانم به‌عنوان مأمور به درب خانه مراجعه و مدعی شدند که همسر بنده اقدام به پول‌شویی کرده است؛ آن‌ها به بهانه بازرسی وارد خانه شده اما به‌محض ورود، اسلحه‌ای را روی سرم گذاشته و مرا به همراه دختر ۵ ساله‌ام به داخل یکی از اتاق بردند؛ در آنجا اقدام به بستن دست و پای من کرده و تهدید کردند که در صورت ایجاد سروصدا و یا درخواست کمک، برای دخترم اتفاق بدی خواهد افتاد؛ از ترس اینکه برای دخترم اتفاقی نیفتد، مجبور به سکوت شدم؛ آن‌ها مستقیم سراغ گاوصندوق را گرفتند؛ کاملاً مشخص بود که اطلاعات دقیق و کاملی از همسرم، محل کارش و … دارند؛ پس از تخریب درب گاوصندوق کلیه اموال داخل آن‌ها برداشته و درحالی‌که من و دخترم داخل یکی از اتاق محبوس شده بودم، از خانه خارج شدند.

با آغاز رسیدگی به پرونده، کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی به تحقیقات میدانی از محل کار مالباخته در یک شرکت خصوصی فعال در زمینه حسابداری و امور مالی پرداختند؛ در همان مراحل اولیه تحقیقات از محل شرکت، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که چندین فقره سرقت خرد از قبیل سرقت گوشی تلفن همراه، سرقت ساعت و … از داخل شرکت شده است که در ادامه، با بررسی سوابق اعضای شرکت موفق به شناسایی یکی از مجرمین سابقه‌دار در زمینه سرقت به‌ویژه سرقت منزل به نام علیرضا (۳۵ ساله) شدند که از حدود چهار سال پیش در شرکت مشغول به کارشده و در حال حاضر به‌عنوان یکی از افراد مورد اعتماد مالباخته به‌حساب می‌آید.

کارآگاهان در ادامه اطلاع پیدا کردند که علیرضا یک روز قبل از وقوع سرقت و به بهانه رفتن به شهرستان اقدام به گرفتن مرخصی کرده و پس‌ازآن هیچ‌گونه ارتباطی با شرکت نداشته است.

با شناسایی علیرضا و احتمال ارتباط وی با سرقت منزل صاحب شرکت، تحقیقات ویژه پلیسی در این خصوص در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و مشخص شد علیرضا با یکی از کارمندان زن سابق شرکت به نام هایده که شهریورماه از شرکت اخراج شده در ارتباط نزدیک است؛ در خصوص علت اخراج هایده از شرکت مشخص شد که وی اقدام به ارائه اطلاعات شرکت به سایر شرکت‌ها و رقبای کاری نموده و صاحب شرکت نیز بااطلاع از این موضوع او را اخراج کرده است.

اقدامات پلیسی در دستور کار کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داشت تا نهایتاً یکی از دوستان «هایده» به نام «منصوره» (۴۲ ساله) مورد شناسایی قرار گرفت؛ در ادامه شخصی به نام سعید (۳۷ ساله) مورد شناسایی قرار گرفت و مشخص شد از چندی پیش با منصوره آشنا شده است.

تصاویر منصوره و سعید توسط همسر مالباخته مورد شناسایی قرار گرفت؛ مخفیگاه منصوره در قنات کوثر شناسایی و در مورخه ۱۳/‏۱۲/‏۱۳۹۷‬ دستگیر شد. با دستگیری منصوره، مخفیگاه سعید نیز در شهرستان بومهن شناسایی و او نیز در همان روز (۱۳/‏۱۲/‏۱۳۹۷) دستگیر و در بازرسی از مغازه تاسیساتی متعلق به او قسمتی از اموال مسروقه شامل چک‌های بین‌بانکی، لپ‌تاپ و … کشف شد.

منصوره و سعید که چاره‌ای جز اعتراف و بیان حقیقت نداشتند به مشارکت در سرقت از منزل صاحب‌خانه اعتراف کرده و عنوان داشتند که علیرضا اطلاعات کامل در خصوص محل زندگی و نگهداری وجوهات نقد و اموال باارزش در خانه مالباخته را در اختیار آن‌ها قرار داده است. با اعتراف صریح این دو متهم در خصوص علیرضا، او نیز در تهران دستگیر و پس از اطلاع از دستگیری سایر همدستان خود به شرکت در سرقت اعتراف کرد و عنوان داشت که پیشنهاد سرقت توسط هایده به او داده‌شده است. نهایتاً هایده نیز به‌عنوان آخرین متهم پرونده در خیابان پیروزی دستگیر و به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

سرهنگ کارآگاه احمد نجفی، معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشاره به استفاده متهمان از اسلحه قلابی در سرقت، در پایان این خبر گفت: با اعتراف صریح متهمان به مشارکت در سرقت به عنف منزل، قرار میلیاردی از سوی مقام محترم قضائی صادر و متهمان جهت ادامه تحقیقات تکمیلی و کشف اموال مسروقه در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داده شدند.