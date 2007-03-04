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۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۰۵

اعزام تیم 15 نفره کوهنوردان اصفهان به هیمالیا

به مناسبت سال پیامبر اعظم(ص) یک گروه 15 نفره از کوهنوردان استان اصفهان به منظور فتح یکی از رشته کوههای هیمالیا عازم نپال می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، این تیم 15 نفره قرار است روز 22 اسفند ماه حرکت خود را از ایران به منظور فتح یکی از رشته کوههای هیمالیا به نام هیم لینگ به ارتفاع 7126 آغاز می کنند.

حمید حجازیان سرپرست این تیم در این خصوص گفت: این حرکت 45 روز ادامه خواهد داشت و طبق برنامه 20 فروردین قله مذکور توسط کوهنوردان کشورمان فتح می شود.

وی درخصوص اهداف این صعود اظهار داشت: خود باوری، تلاش برای اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران و الگو دهی به جوانان از اهداف این برنامه می باشد.

حجاریان درپایان بیان نمود: قله 7126 متری هیم لینگ تاکنون توسط کوهنوردان ایرانی فتح نشده و برای اولین بار توسط این گروه از ایران فتح خواهد شد.

کد مطلب 456049

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