گیت های مرز شلمچه تعیین تکلیف شود/ منطقه آزاد وعده سر خرمن ندهد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی سه شنبه شب در جلسه توسعه صادرات غیرنفتی خوزستان در محل سالن جلسات شهید رجایی استانداری خوزستان اظهار کرد: پیرو جلسه با نهاوندیان پیرامون مسائل اقتصادی استان که سفر نیمه کاره‌ای به خوزستان داشت و به دستور رئیس جمهور برگشت بنا شد که رئیس کل گمرک ایران به خوزستان بیاید و از نزدیک با مباحث و مشکلات مرزها و توسعه صادرات استان خدمت وی باشیم و به یک جمع بندی برای حل این مشکلات برسیم.

وی افزود: سهم درآمد کشورها در تجارت و نقشی که در تولید ناخالص ملی دارند، نشان دهنده این است که کشورهای با کمترین مزیت ولی با داشتن برنامه ریزی قابلیت‌های خوبی را برای خود ایجاد می‌کنند ولی ما که مزیت‌های خدادادی بی شماری در این زمینه داریم بر آن چشم بسته و نسبت به آن کم توجه هستیم. امیدواریم که با هماهنگی همدیگر شرایط را بهبود ببخشیم و زمینه را برای توسعه صادرات و حل مشکلات فراهم کنیم.

شریعتی عنوان کرد: شاید یک دهه قبل صادراتی ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلاری به ذهن فعالان اقتصادی متبادر نمی‌شد. بعد از جنگ ارزش صادرات غیر نفتی به ۴۰۰ میلیون دلار می‌رسد و رسیدن به ۴۰ میلیارد دلار آرزو بود ولی محقق شد که اگر همدلی بیشتر باشد این سقف هم درنوردیده می‌شود.

استاندار خوزستان تصریح کرد: بر اساس قانون، گمرک فرماندهی واحدهای مستقر در مرز را عهده دار است و ما این آمادگی را داریم که گمرک مسئولیت واحدها در مرزها پیرامون واردات و صادرات را فراهم کند و از این موضوع استقبال می‌کنیم. زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای اعمال کردن این فرماندهی گمرک نیز باید هرچه سریع‌تر فراهم شود به هر حال یک نهاد حاکمیتی است.

شریعتی بیان کرد: در صورت هماهنگی بیشتر به یک رشد صادراتی خوب در کوتاه مدت دست پیدا می‌کنیم که باید در ابتدا مدیریت یکپارچه مرزی را هفت میلیارد دلار از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور یعنی یک ششم آن متعلق به خوزستان است. این استان ۶ درصد جمعیت کشور را دارد ولی ۱۸ درصد صادرات غیرنفتی را عهده دار شده که این به علت پتانسیل‌های خوزستان است و اگر نفت هم اضافه شود که نقش محوری را دارد ولی باز بدون نفت هم نقش کلیدی دارد.

استاندار خوزستان عنوان کرد: باید تلاش کنیم تا امکان صادرات بیشتر مهیا شود چون با این شرایط تحریم نیازمند افزایش صادرات هستیم. این خیلی خوب نیست که گاهی هنوز به علت بودن نفت هیچ احساس نیازی به صادرات غیرنفتی نداریم. با این پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در استان و تلاش برای تأمین زیرساخت‌های لازم در مرزهای خوزستان انتظار داریم که این پایانه‌ها و مرزها فعال‌تر شوند.

شریعتی تصریح کرد: گیت های ورود و خروج در مرز شلمچه باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود و منطقه آزاد هم اینقدر وعده سر خرمن ندهد که یک کار مثلاً ۱۰ روزه را ۱۰ ماهه انجام دهد و هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های لازم برای استقرار گمرک در مرز شلمچه را فراهم کند.

وی تاکید کرد: با توجه به خشکسالی‌های اخیر و کاهش تولید محصولات کشاررزی در برخی شهرهای مرزی باید در زمینه کالاهای ملوانی و ته لنجی به ساکنان مناطق کمک کرد تا به امرار معاش مناسبی برسند و انگیزه‌ای برای ماندگاری داشته باشند.