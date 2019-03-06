به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت از مرحله دوم رقابتهای لیگ بسکتبال نوجوانان کشور از امروز در قم آغاز میشود و سالن شهید رضائیان قم میزبان ۴ تیم صعود کننده از مرحله اول است که این تیمها به صورت دورهای با هم مسابقه میدهند.
تیم خانه بسکتبال قم میزبانی این رقابتها را در اختیار دارد و تیمهای مهرام زیتون، خانه بسکتبال رشت و شهرداری گرگان ۳ تیمی هستند که سه شنبه شب وارد قم شدند و از امروز کار خود را در این مسابقات آغاز میکنند.
بر اساس برنامه در اولین روز این مسابقات عصر امروز در سالن شهید رضائیان قم تیم خانه بسکتبال رشت در مسابقه افتتاحیه به مصاف مهرام زیتون میرود و سپس از ساعت ۱۶: ۴۵ تیم خانه بسکتبال قم به دیدار تیم شهرداری گرگان خواهد رفت.
این مسابقات طی روزهای پنج شنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ اسفند نیز ادامه مییابد و نماینده قم به ترتیب برابر تیمهای مهرام زیتون و خانه بسکتبال رشت قرار میگیرد و پس از پایان دیدارهای این ۴ تیم، دور برگشت مسابقات در شهر دیگری برگزار میشود.
۲ تیم برتر از جمع این ۴ تیم جواز حضور در مرحله سوم مسابقات لیگ نوجوانان را به دست میآورند و تیم بسکتبال قم نیز با شاکله بازیکنان بومی پا به این مسابقات نهاده است و امیدوار است بتواند امتیازات لازم را در دور رفت جمع آوری کند.
قم - مرحله دوم مسابقات بسکتبال نوجوانان کشور در قم برگزارمیشود و در این مسابقات ۴ تیم حضور دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت از مرحله دوم رقابتهای لیگ بسکتبال نوجوانان کشور از امروز در قم آغاز میشود و سالن شهید رضائیان قم میزبان ۴ تیم صعود کننده از مرحله اول است که این تیمها به صورت دورهای با هم مسابقه میدهند.
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