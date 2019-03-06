به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میراشرفی سه شنبه شب در جلسه توسعه صادرات غیرنفتی خوزستان در محل سالن جلسات شهید رجایی استانداری خوزستان اظهار کرد: مردم شریف خوزستان همیشه و در همه مقاطع تاریخی به کمک کشور شتافتند.

وی با اعلام این خبر که در حال حاضر تولید ناخالص ملی دنیا بر اساس آمار متواتر میانگین ۷۲ هزار میلیارد دلار است، افزود: ۱۹ هزار میلیارد دلار آن یعنی یک چهارم حجم تجارت است و اهمیت تجارت با این رقم مشخص می‌شود.

رئیس گل گمرک ایران تصریح کرد: در حال حاضر رشد تجارت بر سایر رشدهای مباحث اقتصادی فزونی گرفته و کشورهایی که حتی در تولید مزیتی نداشته باشند با ورود صحیح به عرصه تجارت منتفع می‌شوند.

میراشرفی با اشاره به اینکه ایران هشت و نیم درصد منابع دنیا و خوش نقشه ترین کشور است، ادامه داد: خوشبختانه استان خوزستان به اندازه یک کشور پتانسیل دارد که باید از این ظرفیت‌ها در راستای توسعه استان گام برداشت.

وی با اشاره به اینکه بندر امام اولین بندر کشور به لحاظ وزنی است، عنوان کرد: استان خوزستان به تنهایی همه مواهب را دارد، یعنی در خوزستان مرز دریایی، هوایی، زمینی و دیگر پتانسیل‌های اقتصادی، صنعتی و معدنی وجود دارد.

رئیس گل گمرک ایران گفت: خوزستان سه نوع مرز و مجموعه‌ای از تمامی مناطق و رویه‌های گمرکی مثل مناطق آزاد، ویژه، سرزمین اصلی، اماکن گمرکی و غیرگمرکی را دارد.

میراشرفی با اشاره به حرکت دنیا به سمت تسهیل تجارت و افزایش روزانه استانداردهای تجاری گفت: سازمان جهانی گمرک اعلام کرده هر یک روز معطلی کالا در اماکن گمرکی یا غیرگمرکی برابر با یک درصد قیمت کالا به قیمت تمام شده کالا اضافه می‌کند.

وی با اشاره به اینکه دنیا به سمت تکمیل چرخه بهره وری حرکت می‌کند، گفت: بر اساس استانداردهای جهانی اگر قرار است از تجارت مواهب بهتری ببریم باید اول سازمان‌های همجوار در حوزه تجارت هماهنگ و بعد مدیریت یکپارچه را اجرا کنیم.

رئیس گل گمرک ایران با اعلام این خبر که کشور چین بزرگترین خریدار محصولات پتروشیمی و میعانات نفتی ایران است، اضافه کرد: گمرکات ایلام، باشماق، پرویزخان و خوزستان از جمله مهمترین گمرکات است و قطعاً اگر بخواهیم از عوارض تحریم‌ها فاصله بگیریم باید به مرزهای زمینی توجه ویژه ای داشته باشیم.

میراشرفی یادآور شد: بر اساس ماده ۱۲ قانون، گمرک ایران باید تمامی واحدهای مستقر در مرز را مدیریت کند ولی با این وجود گمرک تاکنون چنین اهتمام و قدرتی نداشته و همچنین سازمان‌های موجود در مرز نسبت به این موضوع کم لطفی داشته‌اند.

وی افزود: از استانداران درخواست داریم که در زمینه مدیریت یکپارچه گمرک همکاری لازم را داشته باشند نه برای اینکه گمرک به اهداف خودش برسد بلکه برای مدیریت صحیح و هماهنگی بیشتر که همه موارد در نهایت منجر به ارائه خدمات بهتر به ارباب رجوع می‌شود.

رئیس گل گمرک ایران با اشاره به اینکه گمرک در بحث کنترل‌های غیرمزاحم و تجهیزات با مشکلات اعتباری مواجه شده است، اظهار کرد: ناهماهنگی‌ها، عدم تجهیز گمرک به تجهیزات مورد نیاز برای کنترل‌های غیرمزاحم از جمله دلایل برخی مشکلات در مرزها است.

میراشرفی با اشاره به پیگیری برای تجهیز گمرک به ایکس ری، دوربین‌های خاص و دیگر امکانات گفت: گمرک ایران در شرایط خاص فعلی اقدامات متناسب را برای مقابله با تحریم‌ها انجام می‌دهد، یکی از این اقدامات واگذاری عمده اختیارات گمرکات ایران به استان‌ها است تا گمرک ایران به کارهای ستادی بپردازد.

وی با اشاره به اینکه برای ارائه بسته‌های حمایتی از تولید نسبت به شناسایی تولیدکنندگان استانی اقدام می‌شود، گفت: هماهنگی بین بخشی در استان‌ها و مرکز نیز از دیگر موارد مهم در دستور کار است.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به تلاش برای ایجاد دروازه مشترک تجاری با عراق گفت: از گمرکات عراق بازدیدهایی داشتیم و برگزاری جلسات مشترک با مسئولان مربوطه این کشور ادامه دارد؛ به عنوان نمونه روز چهارشنبه این هفته وزیر تجارت عراق به ایران سفر خواهد کرد.

میراشرفی در خصوص خودروهای ترخیص نشده با تأکید بر استفاده از تمام پتانسیل قانون و انعطاف آن به نفع مردم گفت: تاکنون بیش از ۲۵۰ دستگاه متوقف شده در اماکن گمرکی وجود دارد که بخشی از آنها شماره گذاری شده و برای ترخیص همه خودروهای بدون مشکل نیاز به هماهنگی‌های بیشتر هم داریم.

وی خبر داد: چنانچه سازمان امور استخدامی موافقت کند ۸۶ نفر نیرو جدید برای گارد حفاظت گمرک جذب خواهیم کرد که یک چهارم آن را به استان خواهیم داد.

رئیس گل گمرک ایران با تأکید بر اینکه با توجه به مرزهای زمینی گسترده، راه آهن و سه هزار کیلومتر مرز در کشور باید به ظرفیت‌های ترانزیت توجه ویژه ای شود، ادامه داد: مرز پرویزخان را برای ترانزیت همه کالاها مجاز کردیم که بار باشماق را سبک کرد.

میراشرفی در پایان بیان کرد: با یک امکان سنجی ترانزیتی که خوزستان می‌توان به غیر از صادرات و واردات داشته باشد، به آن محول می‌کنیم.