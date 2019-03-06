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۱۵ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۳۵

مدیر روابط عمومی بهزیستی هرمزگان:

حادثه آتش سوزی در کمپ اعتیاد بندرعباس خودکشی نبوده است

حادثه آتش سوزی در کمپ اعتیاد بندرعباس خودکشی نبوده است

بندرعباس - مدیر روابط عمومی بهزیستی هرمزگان گفت: حادثه آتش سوزی در کمپ اعتیاد بندرعباس خودکشی نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین رازمند در پی انتشار خبر مدیرعامل آتش نشانی بندرعباس با تکذیب علت آتش سوزی به خاطر خودکشی معتادان در این کمپ عنوان کرد: در تاریخ ۱۲ اسفند ماه دو تن از بیماران مقیم مرکز با حبس کردن سایر بیماران در سالن اقدام به قفل نمودن درب و آتش زدن پتوها کرده که بلافاصله موضوع به آتش نشانی اورژانس و پلیس اطلاع داده شد.

رازمند در ادامه اظهار داشت: پس از طی شدن زمان و حضور با تأخیر ماشین آتش نشانی، با مداخله آتش نشانی و پلیس، حریق اطفا و عاملین دستگیر و تحویل مراجع قضائی گردیدند.

رازمند تصریح کرد: متأسفانه یکی از بیماران بر اثر استنشاق ناشی از دود در مسیر بیمارستان در آمبولانس فوت نمود و تعداد ۱۱ نفربا عوارض ناشی از دود به بیمارستان منتقل و پس از درمان ترخیص شدند.

رازمند گفت: ماجرای مذکور صرفاً حادثه بوده و مراکز تحت نظارت سازمان طبق پروتکل‌های موجود با شرایط نرمال فعالیت دارند لذا موضوع خودکشی دسته جمعی بیماران، کذب محض و شیطنت رسانه‌ای بوده است.

مدیر روابط عمومی بهزیستی هرمزگان خاطر نشان کرد: فعالیت مرکز تا اطلاع ثانوی به علت آسیب وارد شدن به یکی اتاق‌ها متوقف گردیده و نسبت به اعزام بیماران به سایر مراکز اقدام لازم به عمل آمده است.

کد مطلب 4560502

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