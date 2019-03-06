به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح چهارشنبه در همایش شورای هیئت‌های مذهبی کشور اظهار داشت: انقلاب اسلامی ۴۰ ساله اول و گام نخست را پشت سر گذاشته است و با همه طرح‌ها و توطئه‌های دشمنان امسال چهلمین سالروز پیروزی انقلاب را جشن گرفتیم.

وی اضافه کرد: این اقتدار به مردم برمی‌گردد و همه مردم با مسائل و مشکلات مختلف پای نظام و انقلاب ایستادند و تحریم و جنگ نتوانست مانع حضور مردم در صحنه شود.

استاندار بوشهر ادامه داد: در گام دوم باید آسیب‌های گام نخست را ببینیم و مسیرهایی را پیدا کنیم که نظام مقدس جمهوری اسلامی مسیر پرافتخار دستیابی به شعارهای خود را بپیماید.

وی تصریح کرد: باید گام دوم را با برنامه و آسیب‌شناسی گام اول حرکت کنیم و نظام با اندوخته چهل ساله خود مسیر را با قدرت بیشتری ادامه دهد و نباید به چند بیانیه و چند نشست و همایش بسنده کنیم.

گراوند خواستار برگزاری کارگروه‌ها و پنل‌های تخصصی برای تحقق گام دوم انقلاب شد و افزود: تشکل‌ها نهادهای برخاسته از مردم هستند و از دل مردم بیرون آمده است و نقش و تأثیرگذاری بیشتری دارند.

وی با اشاره به قدمت تشکل‌های مذهبی و مردمی و هیئت امنای مساجد اشاره کرد و ادامه داد: این نهادها وابستگی به دولت نداشته و ندارند و در محلات مختلف نقش مهم و تأثیرگذاری داشته‌اند.

استاندار بوشهر بیان کرد: تشکل‌های مردمی و هیئت‌های مذهبی نقش پررنگی را در تحقق گام دوم انقلاب خواهد داشت. تاکید رهبر معظم انقلاب بر خودسازی و جامع‌پردازی و تمدن‌سازی است و هیئت‌های مذهبی در این زمینه می‌تواند نقش مهمی داشته باشد.

گراوند با بیان اینکه آسیب‌شناسی باید به سمتی باشد که جاذبه در حد اعلی باشد، اضافه کرد: هرچقدر چتر انقلاب را گسترده‌تر کنیم افراد بیشتری زیر چتر قرار می‌گیرند و افراد بیشتری جذب خواهند شد و نباید تعداد افراد در این مسیر را محدود کنیم.

وی گرانی و مسائل اقتصادی را از چالش‌های مهم عنوان کرد و افزود: در صورتی که معاش مردم را تأمین نکنیم، معاد مردم تحت تأثیر قرار می‌گیرد پس تریبون‌های ما باید امیدآفرینی کنند و تفرقه را در جامعه کم کنیم.

استاندار بوشهر با بیان اینکه همه باید در کنار هم باشیم و برای توسعه و پیشرفت کشور تلاش کنیم، خاطرنشان کرد: باید قدردان این انقلاب باشیم و همه در کنار هم باشیم و آسیب‌شناسی کنیم و مسیر بعدی و گام دوم انقلاب را پشت سر بگذاریم.

وی ادامه داد: باید هم‌افزایی را بیشتر کنیم و از همه سرمایه‌های اجتماعی در این مسیر استفاده کنیم. سرمایه انسانی بزرگی در کشور داریم که نعمت بزرگی است و از نظر سایر منابع نیز ظرفیت خوبی وجود دارد.

گراوند گفت: هیئت‌های مذهبی تلاش کنند تا نقش خود را به خوبی در گام دوم انقلاب ایفا کنند و مساجد و دیگر نهادهای مذهبی هم در این مسیر نقش بسیار مهمی بر عهده دارند.