بعد۵ماه سخنگو بگذارید؛ پاسخگویی در ۵دقیقه پیشکش!

مجله مهر: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در توئیتر رسمی خود مدعی شد که "همه حرف‌هایی که علیه دولت زده می‌شود را می‌توان ظرف٥دقیقه جواب داد." او همچنین وعده داده که وقتی زمانش برسد، حتماً جواب خواهد داد ولی فعلاً چون هیچ دغدغه‌ای بالاتر از اداره کشور نیست.

این اظهارات جهانگیری با واکنش منفی کاربران مواجه شد و حتی برخی کاربران با استفاده از هشتگ #ظرف٥دقیقه به تولید محتوا در این باره پرداختند:

حامد پهلوانی: مثل همون برنامه ١٠٠ روزه دیگه؟!

علی: جای اینکه ظرف ۵ دقیقه جواب منتقدان را بدهید، بعد ۵ ماه سخنگو بگذارید که سوال‌هامون رو ازش بپرسیم. تلنبار شده!

زکی پدیا: ظرف ۵ ثانیه یعنی #زنونابین!

سارا: مردم اعتراضی ندارند اگر پنج دقیقه حل مشکلاتشان را متوقف کنید و به این سوال جواب بدهید که چه شد وعده‌های دولت تدبیر و امید.

سیدسجاد: آقای جهانگیری و تیم رسانه‌ای‌شون چندین ساعت صرف اتاق فکر و طراحی توییت کردند که بگن جواب منتقدین رو میشه ظرف ۵ دقیقه داد ولی ما وقتشو نداریم… عجب!

مهدی خاکی‌فیروز: اتفاقاً من هم درس متون اسلامی و ریشه‌های انقلاب اسلامی را در دانشگاه خوب بلد بودم و می‌توانستم با جواب دادن به همه سوال‌ها در ۵ دقیقه، ۲۰ بگیرم. ولی بنا به برخی مصلحت‌سنجی‌ها، ترجیح دادم سکوت کنم و نمره ۱۳ و ۱۴ بگیرم!

علی اکبر آوینی: جمله "همه چیز تقصیر دولت احمدی نژاد است" ۵ دقیقه وقت نمیخواد. ۵ ثانیه کفایت میکنه. همه مردم هم قانع میشن تضمینی. علی برکت الله

سعید ساداتی: راستی آقای جهانگیری… چه خبر از دختر مظلوم آقای وزیر و ویلایش؟!