۱۵ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۵۶

روایت مجازی؛

بعد۵ماه سخنگو بگذارید؛ پاسخگویی در ۵دقیقه پیشکش!

کاربران فضای مجازی به اظهارنظر معاون اول رئیس جمهور که گفته بود می‌تواند ظرف ۵ دقیقه همه انتقادها را جواب بدهد اما نمی‌دهد، واکنش نشان دادند.

مجله مهر: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در توئیتر رسمی خود مدعی شد که "همه حرف‌هایی که علیه دولت زده می‌شود را می‌توان ظرف٥دقیقه جواب داد." او همچنین وعده داده که وقتی زمانش برسد، حتماً جواب خواهد داد ولی فعلاً چون هیچ دغدغه‌ای بالاتر از اداره کشور نیست.

این اظهارات جهانگیری با واکنش منفی کاربران مواجه شد و حتی برخی کاربران با استفاده از هشتگ #ظرف٥دقیقه به تولید محتوا در این باره پرداختند:

حامد پهلوانی: مثل همون برنامه ١٠٠ روزه دیگه؟!

علی: جای اینکه ظرف ۵ دقیقه جواب منتقدان را بدهید، بعد ۵ ماه سخنگو بگذارید که سوال‌هامون رو ازش بپرسیم. تلنبار شده!

زکی پدیا: ظرف ۵ ثانیه یعنی #زنونابین!

سارا: مردم اعتراضی ندارند اگر پنج دقیقه حل مشکلاتشان را متوقف کنید و به این سوال جواب بدهید که چه شد وعده‌های دولت تدبیر و امید.

سیدسجاد: آقای جهانگیری و تیم رسانه‌ای‌شون چندین ساعت صرف اتاق فکر و طراحی توییت کردند که بگن جواب منتقدین رو میشه ظرف ۵ دقیقه داد ولی ما وقتشو نداریم… عجب!

مهدی خاکی‌فیروز: اتفاقاً من هم درس متون اسلامی و ریشه‌های انقلاب اسلامی را در دانشگاه خوب بلد بودم و می‌توانستم با جواب دادن به همه سوال‌ها در ۵ دقیقه، ۲۰ بگیرم. ولی بنا به برخی مصلحت‌سنجی‌ها، ترجیح دادم سکوت کنم و نمره ۱۳ و ۱۴ بگیرم!

علی اکبر آوینی: جمله "همه چیز تقصیر دولت احمدی نژاد است" ۵ دقیقه وقت نمیخواد. ۵ ثانیه کفایت میکنه. همه مردم هم قانع میشن تضمینی. علی برکت الله

سعید ساداتی: راستی آقای جهانگیری… چه خبر از دختر مظلوم آقای وزیر و ویلایش؟!

    • IR ۰۹:۲۷ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
      آقای جهانگیری بازگشت کن به سخنرانیهای انتخابات که از دلار و نوسانات آن میگفتی
      • IR ۰۹:۴۷ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
    • فاطمه ۰۹:۳۲ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
      البته دولت از مرداد تا الان سخنگو نداره و کلا نیازی هم به پاسخ دادن به سوالات نداره چون همه چیز تحت کنترله!
    • حسن کلیدساز IR ۰۹:۳۳ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
      یه کلام از کاندیدای پوششی
    • حمید IR ۰۹:۴۸ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
      تمامی شما هیئت دولت و مجلس نهایت ظلم رو به خون پاک شهدا و خانواده محترم و معظم شهدا و رهبر مظلوم و از همه بالاتر اسلام زدید و روزی خواهد رسید که جوابگو خواهید بود چه در این دنیا و چه در آخرت
    • IR ۰۹:۵۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
      جان ما بگو و خودت را راحت کن و ما را هم از خجالتت در بیار
    • مرتضی IR ۰۹:۵۵ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
    • مرتضی IR ۰۹:۵۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
      جناب یا معنی پاسخ گویی را نمی دانید یا معنی ۵ دقیقه را، البته که مفهوم خدمت و پاسخگویی را حتما نمی‌دانید. امام فرمودند من خدمتگزار مردم هستم و دولت نیز نوکر و خدمتگزار است.
    • کاظم IR ۱۰:۰۷ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
      ای جان دل.............عجب مردم دارن بنگاهی میزنن بشتابیم مثل اینکه دستور افتتاح بنگاه رفع مشکلات : مسکن ، بیکاری ، معیشتی ، گرانی ، تورم ، افزایش قیمتهای خودسرانه و و ........... در عرض 5 دقیقه
    • رضارمضانی IR ۱۰:۲۵ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
      یاد عمو پنجعلی افتادم تو فیلم پایتخت
    • IR ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
      خواهش میکنم به جای حرف های بی پایه وبی اساس وتقابلهای جناحی بی فایده به داد مردم برسید،،کلا فقط خودتون میتونید تو این رقابت نابرابر زندگی کنید، خیلیها تو این وضعیت دست از زندگی کشیدند، تدبیری بیاندیشید
    • بیننده IR ۱۱:۰۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
      خب راست میگه پنج دقیقه که هیچ! یک ثانیه جواب میده . برای نمونه وقتی از برجام سوال بشه که نتیجه اش چی شد؟ بلافاصله میگه « هیچ»!
    • IR ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
      خود‌روحانی‌بد‌بخت‌فکر‌کرد‌که‌شما‌بعد‌چند‌دهه‌باید‌تجربه‌زیادی‌برای‌اداره‌کشور‌داشته‌باشید‌ ولی‌فکر‌نکرده‌بود‌شما‌بازبان‌چربتان‌دارید‌مردم‌فریبی‌میکنید‌
    • مهدی RO ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
      سلام جناب خان درست گفته است
    • علی برکت الله IR ۱۱:۵۳ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
      مرد باشید و برید کنار
    • علی IT ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
      عجب!!! اینم یه کلام قانع کننده! از مبتکر عبارت معروف «مردم یادتون هست؟ حالا پرسش مردم تشنه پاسخ و وعده های توخالی از ایشون اینه: «اسحاق! یادت هست؟...»
    • علی برکت الله IR ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
      بله پنج دقیقه کافیست برای افرادی که در کاخ شاه جشن تولد می گیرند، برای پاسخ به مردمانی که شب گریه می کنند از گرسنگی، پنج دقیقه کافیست به پاسخ دادن وضع امروز ما...
    • احمدعلی یزدی IR ۱۹:۲۱ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
      می شود بفرمایید :"حاوی توهین" ، :"نسبت ناروا" یعنی چی !؟ . تمام
    • آگو IR ۱۹:۵۵ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
      رو که نیست سنگ پای قزوینه. خجالت بکشید. با سرنوشت 80 میلیون ایرانی چی کردید؟! دست بردارید از سر مردم ای اهالی شومِ سرزمین اشرافیت.

