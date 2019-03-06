به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدعلی آل هاشم در جمع طلاب حوزه علمیه طالبیه تبریز با تاکید بر اینکه حوزه و روحانیت در تحقق بیانیه گام دوم نقش بسیار مهم و محوری دارند، افزود: صدور این بیانیه از سوی مقام رهبری مسئولیت حوزه‌ها را چند برابر کرده است.

وی اظهار کرد: مدارس علمیه آذربایجان شرقی در کنار مراکز علمی و دانشگاهی باید با تشکیل کارگروه‌ها و کرسی‌های علمی برای تحقق مطالبات مقام رهبری گام‌های اساسی و استوار بردارند.

حجت الاسلام آل هاشم با بیان اینکه رهبر انقلاب در این بیانیه، امید واقع بینانه، خوش بینانه، روشن گرانه و مومنانه را به عنوان ارکان اصلی مورد توجه قرار داده‌اند، یادآوری کرد: لازم است ملت و دولت برای تحقق منشور بزرگ انقلاب تلاش فراوانی از خود نشان دهند.

وی ادامه داد: در این راستا حوزه‌های علمیه باید در کنار سایر مراکز علمی و دانشگاهی به دنبال تحقق بیانیه گام دوم باشند، زیرا بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان منشور و راهنمای نظام در ادامه مسیر نظام اسلامی است که همگان در تحقق این مطالبات نقش مهمی برعهده دارند.

حجت الاسلام آل هاشم یکی از برکات انقلاب اسلامی را احیای روحیه خود باوری در ملت بیان کرد و گفت: بر این اساس شعار «ما می توانیم» در شرایط کنونی نیز می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های درونی مقابل جنگ اقتصادی دشمنان، شرایط کشور را تغییر دهد.

وی بیانیه رهبری را روایتی متفاوت و خلاقانه از انقلاب اسلامی به نسل جوان جامعه ارزیابی کرد و افزود: توجه به نسل جوان انقلاب، رعایت انصاف، صراحت، صداقت، صبر و حفظ عزت، صلابت و استواری، وظیفه سازی و مسئولیت آفرینی در این بیانیه موج می‌زند.