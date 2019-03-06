رشد ۱۲۳ درصدی صادرات از گمرک پرویزخان

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل حیدری از رشد ۱۲۳ درصدی صادرات خروجی از گمرک پرویز خان خبر داد و اظهار داشت: در ۱۱ ماهه سال‌جاری ۲ میلیارد و ۴۴۱ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۱۴۰ دلار کالا به وزن ۵ میلیون و ۹۹ هزار و ۱۴۷ تن از طریق مرزی استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شد است.

وی افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش رشد ۵۳ درصدی و از حیث وزن نیز رشد ۳۸ درصدی داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: از مجموع فوق، یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۴۱۷ دلار آن با وزن ۲ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۴۸۳ تن از طریق گمرک پرویزخان به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش ۱۲۳ درصد و از حیث وزن نیز ۹۵ رشد داشته است.

وی عنوان کرد: در این مدت صادرات خروجی از گمرک بازارچه مرزی سومار ۸۹۴ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۱۳۷ دلار کالا به وزن یک میلیون و ۱۳ هزار و ۹۴۹ تن می‌باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش ۲۸ درصد افزایش و ازلحاظ وزنی رشد ۱۱ درصدی داشته است.

حیدری صادرات خروجی از گمرک شیخ صله را ۲۰۵ میلیون و ۹۴ هزار و ۷۵۱ دلار کالا به وزن ۴۰۲ هزار و ۳۷۸ تن اعلام کرد.

وی میزان صادرات خروجی از گمرک خسروی را ۱۷۲ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۹۲ دلار کالا به ون ۵۱۶ هزار و ۸۵۹ تن عنوان کرد و افزود این میزان کالا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش ۱۲۴ درصد و از لحاظ وزن ۷۰ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه تصریح کرد: در ۱۱ ماهه سال‌جاری میزان صادرات خروجی از گمرک بازارچه مرزی شوشمی ۴۹ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۷۴۳ دلار کالا به وزن ۴۷۰ هزار و ۴۷۶ تن است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش ۱۲ درصد رشد و از لحاظ وزنی نیز ۲۹ درصد افزایش داشته است.

وی عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را لوازم خانه داری و پاکیزگی از مواد پلاستیکی، گوجه فرنگی تازه یا سرد کرد، سیب زمینی محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده، نایلون پلاستیکی رولی، انواع کاشی دیواری، پیاز و موسیر، کیسه نایلونی، رول نایلونی به صورت یک لایه چاپ شده، مصنوعات پلاستیکی شامل انواع ورقه و پالت، خیار و خیارترشی تازه یا سرد کرده، کولرهای آبی خانه با هوادهی حداکثر ۸۰۰۰ فوت مکعب در دقیقه، گرانول پلی اتیلن اعلام کرد.