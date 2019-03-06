به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اگر چه سامسونگ و هواوی محصولاتی با چنین قابلیتی تولید کرده اند، اما نکته مهم این است که نمایشگرهای گوشیهای تولیدی آنها تاشو است و این تا شدن تنها از نقطهای خاص اتفاق میافتد. به بیان دیگر نمایشگرهای یادشده لوله شدنی نیستند و تنها از یک نقطه خم میشوند.
شرکت کورنینگ که به علت تولید نمایشگرهای ضدخش و نشکن Gorilla Glass شهرت دارد، در زمینه تولید محصولات لوله شونده و نه خم شونده به موفقیتهایی دست یافته است.
برای تولید گوشیهای دارای نمایشگرهای تاشو به جای شیشه واقعی از پلیمرهای پلاستیکی استفاده شده که استحکام نسبتاً زیادی دارند و در برابر خط و خش و ساییده شدن مقاوم هستند. کورنیگ از تولید شیشههای لوله شدنی و بسیار باریکی خبر داده که ضخامت آنها به تنها ۰.۱ میلیمتر میرسد و میتوان آنها را به راحتی لوله کرد. این کار بر روی قابلیتها و عمر مفید شیشههای مذکور تأثیر منفی نمیگذارد.
کورنیگ در حال انجام آزمایشهای نهایی بر روی شیشههای مذکور است، ولی میگوید آماده سازی آنها برای عرضه عمومی چند سالی به طول خواهد انجامید. در همین حال یک شرکت ژاپنی به نام AGC نیز اظهار امیدواری کرده با سرعتی بیشتر از کورنینگ به چنین موفقیتی دست یابد.
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