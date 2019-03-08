به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیأت اجرایی و هیأت رئیسه کمیته ملی المپیک قصد دارند به صورت مستقیم وضعیت فدراسیون‌های المپیکی برای بازی‌های ۲۰۲۰ توکیو را مورد بررسی قرار دهند. به همین منظور دعوت از رؤسای آنها به منظور ارائه گزارش از وضعیت رشته‌ها و برنامه‌های پیش روی شأن را در برنامه قرار داده‌اند.

بر این اساس قرار است از این پس در هر یک از نشست‌های هیأت اجرایی یکی از رؤسای فدراسیون‌های المپیکی هم حضور داشته باشد.

حضور رئیس کمیسیون‌های مختلف کمیته ملی المپیک در هیأت اجرایی و ارائه گزارش از فعالیت‌های انجام شده در کمیسیون‌های آنها نیز دیگر برنامه در دستور کار هیأت اجرایی است.

کمیته ملی المپیک ۱۸ کمیسیون دارد که که همگی در دوره فعلی مدیریت این کمیته با ترکیبی جدید تشکیل و آغاز به کار کرده‌اند. البته آغاز به کار برخی از کمیسیون‌ها به چندماه پیش بازمی گردد که با برگزاری نشست‌های مختلف و مصوبات متعدد هم همراه بوده اما فعالیت برخی از کمیسیون‌ها هم به تازگی آغاز شده است مانند کمیسیون صلح و ورزش که ریاست آن بر عهده حمیدرضا عارف است.

در هر صورت حضور رئیس فدراسیون‌ها و کمیسیون‌ها در نشست‌های هیأت اجرایی از شنبه آغاز می‌شود. البته به خاطر تعدد موضوعات در نشست فردا فقط رئیس یک کمیسیون حضور خواهد داشت و دعوت از رئیس فدراسیون به جلسه آتی موکول شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست روز شنبه اعضای هیأت اجرایی و هیأت رئیسه کمیته ملی المپیک سی و سومین نشست آنها به حساب می‌آید. برای این نشست علی دادگر به عنوان رئیس کمیسیون حقوقی گزارش فعالیت‌های کمیسیون خود طی ماه‌های گذشته را ارائه می‌کند. وی عضو هیأت اجرایی هم به حساب می‌آید.

همچنین قرار است حضور رؤسای فدراسیون‌ها در نشست‌های هیأت اجرایی بر اساس ترتیب حروف الفبا انجام شود مگر اینکه بنا به ضرورت و شرایطی خاص مانند در پیش بودن یک رویداد مهم ترتیب دعوت از رؤسا تغییر کند. بدین ترتیب اسکواش اولین فدراسیونی است که از رئیس آن برای حضور در نشست هیأت اجرایی دعوت خواهد شد.

مسعود سلیمانی رئیس فدراسیون اسکواش باید در نشست آتی (سی و چهارمین نشست) هیأت اجرایی حاضر شود تا ارائه برنامه‌های المپیکی فدراسیون خود را داشته باشد. البته مشخص نیست این نشست امسال برگزار می‌شود یا به سال آینده موکول خواهد شد.