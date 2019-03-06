شرکت ۵۰۰ فرهنگی و دانش آموز لرستانی در نخستین جشنواره «موفقیت»

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زینی وند مقدم صبح امروز چهارشنبه در جشنواره موفقیت با اشاره به اینکه این جشنواره برای اولین بار است که در استان برگزار میشود، اظهار داشت: این جشنواره با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از فرهنگیان کوشا و ساعی در حوزه فرهنگی، تربیتی و هنری و همچنین دانش آموزان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف ما از برگزاری این جشنواره شناسایی و کشف استعدادهای دانش آموزان و فرهنگیان بوده است که لرستان در این حوزه سرشار از پتانسیلهای ارزشمند است، تصریح کرد: پرورش و شکوفا کردن این استعدادها و ایجاد بستری برای ارائه ایدههای نو و خلاقانه دیگر هدف برگزاری نخستین جشنواره موفقیت است.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان خاطرنشان کرد: مدیران مدارس، مربیان، معاونان پرورشی، برگزیدگان مسابقات کشوری در حوزههای دانش آموزی و فرهنگیان، پیشکسوتان معاونتهای پرورشی، خیرین نیک اندیش و… در این جشنواره تجلیل میشوند.
زینی وند با تاکید بر اینکه ساختن انسان کار دشواری است اما ساختن عالم کار ساده ای است، یادآور شد: هر تعلیمی قطعاً بایستی در راستای رساندن انسان به کمال انسانی حرکت کند؛ همه فعالیتهای آموزشی ما باید در این بخش تحول ایجاد کند.
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