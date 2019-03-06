اهانت به شورای عالی حوزه توهین به مراجع و رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در درس خارج خود که در مسجد اعظم برگزار شد اظهار کرد: شنیده شد در جلساتی برخی افراد کم اطلاع، به شورای عالی حوزه علمیه اهانتی کردند که این امر بسیار ناشایست است.

وی افزود: شورای عالی حوزه علمیه منتخب مراجع عظام تقلید و مقام معظم رهبری است و اگر کسی به آن اهانتی کند به مراجع و رهبری توهین کرده است.

معنای جوان‌گرایی را خیلی‌ها نمی‌دانند

این استاد سطوح عالی حوزه با بیان اینکه این روزها بسیار صحبت از جوان‌گرایی می‌شود، تصریح کرد: معنای جوان‌گرایی را خیلی‌ها نمی‌دانند چرا که جوان‌گرایی این نیست به یک جوان کم تجربه یا بی‌تجربه پست کلیدی داده شود بلکه منظور این است اول مدیریت‌های کوچک به او سپرده شود تا برای مدیریت‌های بالاتر پخته و آماده شود.

وی در ادامه به اقسام عبادت اشاره کرد و گفت: شرط صحت برخی عبادت‌ها قصد قربت است اما برخی عبادت‌ها اینگونه نیست ولی قصد قربت موجب ثواب در آن می‌شود و نیز برخی عبادت‌ها هم اصلاً فعل نیست، ترک است مانند سکوت و حسن خلق.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه حسن خلق داشتن بسیار مهم است، افزود: بسیاری از بیماری‌ها ناشی از استرس است و اگر انسان حسن خلق داشته باشد گرفتار استرس و بیماری نمی‌شود؛ علاوه بر اجتماع در خانواده انسان باید حسن خلق داشته و مراعات یکدیگر را داشته باشد که این خود عبادت است.

وی بیان کرد: در مطالعاتی که داشتم متوجه شدم ۳۰ گناه است که فقط با زبان انجام می‌شود گناهانی مانند دروغ و تهمت بنابراین باید بسیار مراقب زبان خود باشیم.

این استاد حوزه علمیه ابراز کرد: زبان همیشه همراه انسان است در حالی که ابزار گناهان دیگر همه جا در دسترس نیست لذا این خطر بزرگی است که انسان همه جا می‌توانند با زبان خود مرتکب گناه شود؛ کسی که زبانش را اصلاح کند قسمت مهم سعادت را برای خود فراهم آورده است.