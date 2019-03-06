معرفی داوران بخش طراحی پوستر جشنواره تئاتر «ثمر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هشتمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر ثمر، طی احکام جداگانه از سوی افشین علی اصفهانی دبیر جشنواره تئاتر «ثمر»، وحید شیخیان و انوشیروان میرزایی بهعنوان داوران بخش طراحی پوستر هشتمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر ثمر منصوب شدند.
با توجه به اهمیت والای پوستر به عنوان هویت یک اثر نمایشی، جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر ثمر تلاش دارد تا با بهرهگیری از نظر متخصصان این رشته به کشف استعداد در این زمینه بپردازد.
۲۹ اثر نمایشی این جشنواره که کار خود را از ۸ اسفندماه شروع کردهاند تا ۱۸ اسفندماه سال جاری روی صحنه میروند.
