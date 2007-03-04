باید مراقب الاتحاد سوریه باشیم / سپاهان تجربه و اعتماد بنفس لازم در لیگ قهرمانان را دارد

دروازبان سپاهان درگفتگو با خبرنگار مهردراصفهان با بیان این مطلب افزود: بازیکنان سپاهان دوشکست قبلی درلیگ برتر را فراموش کرده اند و همه ازانگیزه های بالایی برخوردارند تا درسومین حضورسپاهان در آسیا نتایج خوب و قابل قبولی کسب کنیم .

پطروسیان خاطرنشان کرد: سپاهان در دوره های قبلی نیزشایستگی حضور درمراحل بالاترلیگ قهرمانان آسیا راداشت اما با اختلاف ناچیزی ازصعود بازماند اما اکنون تجربه و اعتماد به نفس بازیکنان افزایش یافته است و این به ما کمک می کند تا به صعود به مراحل بالاتر لیگ قهرمانان امیدوار باشیم .