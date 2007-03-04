  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۱۸:۴۱

آرمناک پطروسیان در گفتگو با مهر:

باید مراقب الاتحاد سوریه باشیم / سپاهان تجربه و اعتماد بنفس لازم در لیگ قهرمانان را دارد

باید مراقب الاتحاد سوریه باشیم / سپاهان تجربه و اعتماد بنفس لازم در لیگ قهرمانان را دارد

دروازه بان تیم فوتبال سپاهان گفت: نباید تیم الاتحاد سوریه را دست کم بگیریم و تصور کنیم حریف آسانی پیش رو داریم چرا که چنین فکری می تواند ما را در نخستین گام غافلگیر کند .

دروازبان سپاهان درگفتگو با خبرنگار مهردراصفهان با بیان این مطلب افزود: بازیکنان سپاهان دوشکست قبلی درلیگ برتر را فراموش کرده اند و همه ازانگیزه های بالایی برخوردارند تا درسومین حضورسپاهان در آسیا نتایج خوب و قابل قبولی کسب کنیم .

پطروسیان خاطرنشان کرد: سپاهان در دوره های قبلی نیزشایستگی حضور درمراحل بالاترلیگ قهرمانان آسیا راداشت اما با اختلاف ناچیزی ازصعود بازماند اما اکنون تجربه و اعتماد به نفس بازیکنان افزایش یافته است و این به ما کمک می کند تا به صعود به مراحل بالاتر لیگ قهرمانان امیدوار باشیم . 

وی افزود: سپاهان توانایی درخشش درلیگ قهرمانان آسیا را دارد و برای تحقق این مهم با تمام توان در این دوره از مسابقات به مصاف حریفان خواهیم رفت .

تیم فوتبال سپاهان در نخستین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا روز 16 اسفند ماه در ورزشگاه فولاد شهر به مصاف تیم الاتحاد سوریه می رود .

 

 

 

کد مطلب 456069

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها