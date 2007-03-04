باید مراقب الاتحاد سوریه باشیم / سپاهان تجربه و اعتماد بنفس لازم در لیگ قهرمانان را دارد

دروازبان سپاهان درگفتگو با خبرنگار مهردراصفهان با بیان این مطلب افزود: بازیکنان سپاهان دوشکست قبلی درلیگ برتر را فراموش کرده اند و همه ازانگیزه های بالایی برخوردارند تا درسومین حضورسپاهان در آسیا نتایج خوب و قابل قبولی کسب کنیم .
پطروسیان خاطرنشان کرد: سپاهان در دوره های قبلی نیزشایستگی حضور درمراحل بالاترلیگ قهرمانان آسیا راداشت اما با اختلاف ناچیزی ازصعود بازماند اما اکنون تجربه و اعتماد به نفس بازیکنان افزایش یافته است و این به ما کمک می کند تا به صعود به مراحل بالاتر لیگ قهرمانان امیدوار باشیم .
وی افزود: سپاهان توانایی درخشش درلیگ قهرمانان آسیا را دارد و برای تحقق این مهم با تمام توان در این دوره از مسابقات به مصاف حریفان خواهیم رفت .
تیم فوتبال سپاهان در نخستین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا روز 16 اسفند ماه در ورزشگاه فولاد شهر به مصاف تیم الاتحاد سوریه می رود .
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