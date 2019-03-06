مدافعان پرسپولیس به دیدار برابر نساجی می رسند

به گزارش خبرنگار مهر، شجاع خلیل زاده در اوایل نیمه دوم بازی پرسپولیس با پاختاکور ازبکستان دچار مصدومیت از ناحیه پا شد. مدافع سرخپوشان پایتخت که دقایق کوتاهی به بیرون زمین رفت تا به آسیب دیدگی‌اش رسیدگی شود به زمین بازگشت تا نود دقیقه در زمین حضور داشته باشد.

از قرار معلوم مصدومیت خلیل زاده از ناحیه پا چندان جدی نیست و این بازیکن می‌تواند برای پرسپولیس در بازی با نساجی نیز به میدان برود.

همچنین شایان مصلح در که به دلیل مصدومیت دو بازی اخیر پرسپولیس در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا را از دست داده بود به دیدار جمعه پیش روی این تیم مقابل نساجی مازندران می‌رسد.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۶ روز جمعه در هفته بیست و یکم لیگ برتر میهمان نساجی مازندران خواهد بود.