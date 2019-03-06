به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله حیاتی اظهار کرد: کتاب و کتابخوانی نماد دانایی یک جامعه به شمار می‌رود و هر چه در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی قدم برداریم به رشد دانایی و خردورزی کمک کرده‌ایم.

حیاتی تصریح کرد: هر چند اوضاع کتاب خواندن در کشور مطلوب نیست، اما در خراسان شمالی گام‌های خوبی برداشته شده است.

وی افزود: چهار دوره متوالی روستای برتر کتابخوانی در کشور از این استان بوده که نشان دهنده اقدامات ارزشمند در حوزه جریان کتابخوانی است.

وی درباره کتاب‌خانه گلستان شهر گفت: برابر قانون، دستگاه اجرایی مسئول برای تکمیل این کتاب‌خانه اداره راه و شهرسازی است که باید پس از تکمیل به دستگاه بهره بردار تحویل دهد، بنابراین باید اعتبارات تکمیل این کتاب خانه در کمیته برنامه ریزی شهرستان پیش بینی شود.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی بیان کرد: با توجه به اینکه تنها شهر بدون کتابخانه استان، شهر آواست، بنابراین فرمانداری مانه و سملقان سه ماه فرصت دارد تا کتابخانه ای را در این شهر تجهیز کند.

حیاتی تصریح کرد: خراسان شمالی در تعداد اعضای کتابخانه هم جزو سه استان نخست کشوری است اما نباید به این موضوع اکتفا کرد بلکه باید سرانه کتابخوانی خود را افزایش داد.

وی همچنین از شهرداری‌های استان خواست تا سهم نیم درصد مربوط به کتابخانه های عمومی استان را پرداخت کنند چرا که این میزان اعتبار برای هزینه‌های جاری کتابخانه ها است.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: البته شهرداری‌های استان نیز مسائل و مشکلات مربوط به خود را دارند و حتی برای پرداخت مطالبات نیروهای خود تسهیلات بانکی گرفتند که هم اکنون هیچ معوقه کارگری ندارند.