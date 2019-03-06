کاشت درخت کمک به طراوت و شادابی در زندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز درختکاری و آغاز هفته بزرگداشت شهدا مراسم غرس نهال به نام و یاد شهدا در بوستان امام علی (ع) قزوین برگزار شد.

آیت‌الله عبدالکریم عابدینی امام جمعه قزوین در این مراسم اظهار کرد: خداوند در سوره حج می‌فرماید پاییز و زمستان که می‌شود زمین را سخت و خشک می‌بینید.

وی افزود: خداوند ادامه می‌دهد، وقتی باران را بر زمین می‌بارانیم، زمین به جنب و جوش می‌آید، تحول پیدا می‌کند و انواع گیاهان به صورت زوج می‌رویاند.

امام جمعه قزوین بیان کرد: عین همین ماجرا برای انسان هم هست که نیاز به بارش باران و تابش خورشید دارد و باران حیات بخش وجود انسان، قرآن است و باید آیات قرآن در وجود انسان نفوذ پیدا کند تا رشد و نشاط یابد.

آیت‌الله عابدینی تصریح کرد: خورشید وجود انسان، ولایت خدا، پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) است و زمانی که این امر محقق شود زمینه رشد و نمو ارزش‌های انسانی مانند صداقت، کرامت، رأفت، عطوفت و انسانیت در انسان می‌روید.

وی یادآور شد: روز درختکاری فرصتی برای توجه به طبیعت و محیط زیست است و کاشت هر درخت می‌تواند ضمن احترام به طبیعت موجب شادابی فضای زندگی ما شود.