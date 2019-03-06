درخواست برای اعلام استقلال پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی آموزش و پرورش ۱۳ اسفندماه در گفتگو با خبرنگار مهر خبر از تغییرات در ساختار این سازمان و تغییر در ساختار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، دفتر تألیف و دفتر کمک آموزشی داد که طبق گفته وی این تغییرات که بر اساس مصوبه سازمان امور استخدامی کشور تا پایان سال باید رخ بدهد، شامل ادغام پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و سازمان پژوهش می‌شود.

این مجموعه در سال ۱۳۸۹ بنا بر تصمیم دولت وقت در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادغام شد اما با این ادغام ساختار آن حفظ شد در حالیکه به نظر می‌رسد در طرح جدید ادغام ساختار این پژوهشگاه متفاوت خواهد شد.

متن نامه مبنی براستقلال پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش که به امضای بیش از ۳۰ تن از اساتید برجسته علوم تربیتی و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور خطاب به وزیر آموزش و پرورش ارائه می‌شود: «با توجه به جایگاه و شأن تحقیقات در بهبود و ارتقاء کیفیت نظام تعلیم و تربیت و ضرورت استفاده مؤثر و بهره مندی صحیح از ظرفیت‌ها و خدمات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در تحقق اهداف وزارت آموزش و پرورش و اجرای مفاد اسناد بالادستی و به خصوص سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، خواستار آن هستیم که پژوهشگاه که سابقه درخشانی در عرصه تحقیقات آموزشی داشت و در سال ۱۳۸۹ در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادغام شد؛ از این سازمان جدا شده و درچارچوب اساسنامه مصوب خود و زیر نظر وزیر محترم آموزش و پرورش به فعالیت پربار خود ادامه دهد. همانگونه که جنابعالی هم اذعان دارید پژوهشگاه مطالعات پس از ادغام و علیرغم تلاش‌های فراوان اعضای هیئت علمی و اساتید خدوم آن دچار کوچک سازی شدید و محدودیت ساختاری و اداری شده و قادر به ایفای کامل وظایف خود و پاسخگویی به نیازهای پژوهشی متعدد وزارت آموزش و پرورش نیست».

امضا کنندگان نامه به شرح زیر عبارتند از:

احمد برجعلی / ‏احمد به پژوه / ‏‬ عباس بازرگان / ‏‬ محمدرضا شرفی / ‏‬ احمد صافی / ‏‬ عبدالحسین نفیسی / ‏‬ محمود مهر محمدی / ‏‬ شکوه نوابی نژاد / ‏‬ عزیزاله تاجیک اسماعیلی / ‏‬ سید محمد میرکمالی / ‏‬ اقبال قاسمی پویا / ‏‬ احمد ارجمند نیا / ‏‬ مهدی دستجردی کاظمی / ‏‬ سوگند قاسم زاده / ‏‬ مسعود غلامعلی / ‏‬ واسانی / ‏‬ ارجمند نیا / ‏‬ زینب خانجانی / ‏‬ سعید حسن زاده / ‏‬ محمد رضا کرامت / ‏‬ باقر غباری بناب / ‏‬ مصطفی قادری / ‏‬ سعید بهشتی / ‏‬ محمد رضا فلسفی نژاد / ‏‬ علی اصغر مینایی / ‏‬ حسن رضا زین آبادی / ‏‬ مرتضی امین فر / ‏‬ حسین عبداللهی / ‏‬ حسین اسکندری / ‏‬ سید مهدی سجادی / ‏‬ غلامعلی احمدی / ‏‬ ابوالقاسم عیسی مراد / ‏‬ رضا ساکی / ‏‬ محمد معتمدی