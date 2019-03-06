به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه در مراسمی با حضور آیت الله عبدالکریم عابدینی امام جمعه قزوین، عبدالمحمد زاهدی استاندار، داود محمدی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، علی صفری شهردار قزوین، ۵۰۰ اصله نهال در بوستان امام علی (ع) قزوین غرس شد.

علی اکبر اسداللهی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین در این مراسم گفت: انسان‌ها اگر طبیعت را آلوده نکنند زندگی بشر آسان‌تر و زیباتر می‌شود اما گاهی بی مهری به طبیعت آثار جبران ناپذیری دارد.

اسداللهی بیان کرد: اگر حرمت طبیعت را حفظ نکنیم دچار بحران و آسیب‌های جدی می شویم و اگر به جای شکستن درخت نهالی بکاریم بدون شک شرایط بهتری برای زیست خود و فرزندان و آیندگان رقم خواهیم زد.

وی اضافه کرد: هر اصله درخت می‌تواند ۱۰ تن دی اکسید کربن را جذب کند و به سلامت انسان‌ها و افزایش میزان سرانه فضای سبز کشور که بسیار پایین است نیز کمک کند.

مدیرکل منابع طبعی و آبخیزداری استان قزوین یادآورشد: میانگین سرانه فضای سبز در جهان حدود ۸ هزار متر و در ایران ۲۰۰ مترمربع است که برای رسیدن به نقطه مطلوب همه باید احساس مسئولیت کرده و نگهداری از فضای سبز و درختان را جدی بگیریم.

همچنین طرح ۴۰ نهال، ۴۰ دانش آموز با کاشت نهال توسط کودکان در این بوستان آغاز شد.

به مناسبت هفته درختکاری بیش از ۳۵۰ هزار اصله نهال در استان قزوین توزیع خواهد شد.