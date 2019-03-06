۱۵ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۵۳

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛

حجت الاسلام صالحی خوانساری بیانی رسا و عالمانه در ترویج دین داشت

قم - جامعه مدرسین حوزه علمیه در پیامی ضمن تسلیت درگذشت حجت الاسلام صالحی خواساری گفت: این عالم ربانی با بیانی رسا و عالمانه به ترویج معارف اسلامی می‌پرداخت و در این راه ثابت قدم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پیامی که با امضای آیت الله محمد یزدی رئیس شورای عالی این نهاد حوزوی منتشر شد، درگذشت حجت‌الاسلام سید مرتضی صالحی خوانساری، از وعاظ مطرح کشور را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
(انا لله و انا الیه راجعون)

درگذشت خادم اهل بیت علیهم السلام حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید مرتضی صالحی خوانساری (رحمة الله علیه) موجب تألم و تأثر گردید.


این خطیب توانا سال‌ها در مجالس ذکر منقبت ائمه اطهار علیهم السلام با بیانی رسا و عالمانه به ترویج معارف اسلامی پرداخت و در آستان پرفیض اهل بیت علیهم السلام در خطابه حضوری جدی داشت و تا آخر در این راه ثابت قدم ماند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رحلت این واعظ شهیر را به حوزه‌های علمیه و خانواده آن مرحوم تسلیت عرض نموده و برای آن فقید سعید از درگاه الهی رحمت و مغفرت مسئلت می‌نماید.

