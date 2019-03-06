به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه در مراسمی با حضور ماریا دوتسنکو رئیس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین، داود محمدی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، محمد درافشانی رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین، بید خام مدیرکل امور اجتماعی، ربیعی مدیرکل امور بانوان و مرادیان مدیرکل بازرسی و امور حقوقی استانداری در فرهنگ سرای بانو حضرت فاطمه زهرا (س) در قزوین گشایش یافت.

نمایشگاه عکس همکاری‌های ایران و سازمان ملل برای به تصویر کشیدن همکاری‌های ۷۰ ساله سازمان ملل متحد و ایران به صورت همزمان در تمامی استان‌های کشور در حال برگزاری است.

این نمایشگاه با هدف اطلاع رسانی در خصوص حضور و همکاری ایران به عنوان کشور دوستدار صلح در سازمان‌های بین‌المللی از زمان تأسیس سازمان ملل متحد برپا شده است.

در این نمایشگاه ۴۵ قطعه عکس از آرشیو مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه

جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران در معرض دید عموم قرار گرفته است.

عکس‌هایی از حضور شخصیت‌های برجسته ایرانی هنگام تأسیس سازمان ملل، سفر دبیران کل سازمان ملل متحد به ایران و منتخبی از طرح‌های اجراشده توسط سازمان ملل در ایران به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه عکس همکاری‌های ایران و سازمان ملل که با همکاری سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قزوین و خبرگزاری ایرنا برپا شده به مدت ۵ روز در فرهنگسرای بانو برپاست.