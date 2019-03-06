سرهنگ محمدرضا اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد چهارشنبه گزارشی مبنی بر سرقت از دو داروخانه سطح شهر دریافت شد که بلافاصله ماموران به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: پس از بررسی‌ها مشخص شد سارقان در یک اقدام مشابه با بریدن قفل‌ها از این داروخانه‌ها مقادیری پول نقد به سرقت برده اند.

اصلانی افزود: با توجه به شیوه مشابه در سرقت از دو داروخانه یکی خیابان امام (ره) و دیگری خیابان شهید بهشتی گرگان موضوع را به اطلاع پلیس سراسر استان رساندیم که باتوجه به سابقه دار بودن سارقین، صبح امروز (چهارشنبه) چهار سارق این داروخانه‌ها در منزل خود در گرگان دستگیر شدند.

وی گفت: هنوز میزان دقیق سرقت از این دو داروخانه مشخص نیست و موضوع در دست بررسی است.