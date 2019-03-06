احداث دو اکو پارک در کرج/آغاز توسعه فضای سبز تپه «مرادآب»

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر کمالی زاده پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم روز درختکاری که در دهکده باغستان برگزار شد، اظهار کرد: در تاکنون در ۸۰۰ هکتار از هزار هکتار دهکده جنگل‌کاری صورت گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه در ۲۰۰ هکتار باقی‌مانده امروز عملیات جنگل‌کاری انجام می‌شود، گفت: امید است با اقداماتی ازاین‌دست شاهد کاهش آلاینده‌ها و ریز گردها باشیم.

شهردار کرج بابیان اینکه پروژه‌های درختکاری در سطح شهر انجام می‌شود، به جنگل‌کاری در محدوده فرودگاه پیام اشاره کرد و گفت: در این محدوده که هم‌جوار با مرکز محل دفن زباله (حلقه دره) است عملیات جنگ کاری انجام می‌شود.

کمالی زاده با تأکید بر اینکه ایجاد نوارهای سبز در حوزه غربی کرج آن‌هم به‌منظور جلوگیری از آلودگی هوا در دستور کار است، گفت: عملیات اجرایی پارک هشت و نیم هکتاری کیانمهر نیز به پایان رسیده است و امید است در چند روز آینده شاهد افتتاح آن باشیم.

وی در بخش دیگری تأکید کرد: در بودجه سال آینده ۱۴۰ میلیارد تومان صرف نگهداری و توسعه بوستان‌های کرج خواهد شد همچنین احداث دو اکو پارک «بیجی» و «حصار» عملیاتی می‌شود.

شهردار کرج بابیان اینکه آغاز عملیاتی اجرایی عرصه فضای سبز تپه «مرادآب» در دستور کار است، گفت: درصدد ایجاد فضاهای زیست‌محیطی ایده ال و مناسب برای شهروندان هستیم.