«روز با شکوه آقای گورکن» در تالار محراب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «روز با شکوه آقای گورکن» با هدف ارتقا و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و هنری محکومین ندامتگاه‌ها و با همکاری مرکز نمایش مجتمع ندامتگاه‌های تهران بزرگ و گروه نمایشی آینه زمان، تهیه و آماده نمایش شده است.

پارسا پولادوند کارگردان این نمایشنامه است که آن را بر اساس نمایشنامه‌ای از نویسنده ارمنی سوسانا هاروتیونیان و با ترجمه آندرانیک خچومیان روی صحنه برده است.

این نمایشنامه با رویکردی فلسفی، روایتگر مواجهه یک سرباز فراری از میدان جنگ با گورکنی است که کارش حفر گور برای سربازان کشته شده در جنگ است.

این نمایش تا ۲۴ اسفند ماه هر روز ساعت ۱۹:۳۰ در سالن کوچک مجموعه تئاتری محراب میزبان علاقه مندان خواهد بود.