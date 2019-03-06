نتیجه فعالیت های سازمان بازرسی حفظ سرمایه مردمی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، عنایت‌الله رحیمی در بازدید از سازمان بازرسی استان فارس مجموعه بازرسی را چشم و گوش مدیریت استان و راهگشا در زمینه ایجاد سلامت اداری دانست و افزود: نتیجه فعالیت‌های این مجموعه محقق شدن انتظارات مردم است.

وی افزود: بعضی اشکالات در این سیستم دغدغه‌هایی برای مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و سایر مسئولان کشور ایجاد کرده و رفع این مشکلات به مطالبه مردمی نیز تبدیل شده است.

استاندار فارس مردم را مهمترین سرمایه‌های نظام دانست و با تاکید بر اینکه شکل گیری مردم سالاری دینی در کشور مرهون اعتماد مردم به نظام است، خاطرنشان کرد: افزایش سلامت اداری سبب افزایش اعتماد عمومی مردم و کاهش بسترهای بی‌اعتماد می‌شود.

رحیمی شفاف سازی، تقویت دولت الکترونیک و افزایش نظارت‌های عمومی را از راهکارهای افزایش اعتماد عمومی برشمرد و تصریح کرد: اگر فرایند نظارت عمومی تسهیل شود بسیاری از اشکالات سیستم اداری نیز رفع خواهد شد.

استاندار فارس با بیان اینکه در شرایط بحرانی نمی‌توان از طریق روش‌های عادی امور را انجام داد، بیان کرد: وضعیت امروز کشور و شرایط اقتصادی حاکم بر آن باید به عنوان یک فاکتور مهم در کار خطیر مجموعه بازرسی مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه در نظام اسلامی وجود حتی یک مورد تخلف و فساد نیز زیاد است و باید رفع شود، گفت: نظارت درست و ارائه راهکار و همکاری دستگاه‌ها وضعیت کشور را به سمت بهبود پیش خواهد برد؛ بنابراین همه تلاش‌ها باید به سمت جلوگیری از سو استفاده‌های سازمان یافته یا فردی معطوف شود.