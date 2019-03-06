فرهنگ نیکوکاری و خیررسانی در جامعه تعمیق شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام امانالله علیمرادی صبح چهارشنبه در آئین برگزاری مراسم زنگ نیکوکاری گفت: شما دانش آموزان امیدهای آینده کشور و نظام جمهوری اسلامی هستید و آینده کشور با شما رقم میخورد.
حجت الاسلام علیمرادی با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ نیکوکاری و خیر رسانی افزود: افراد باید کمک به نیازمندان را مورد توجه قرار دهند.
نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری گفت: مهمترین خیری که دانش آموزان میتوانند به جامعه برسانند تلاش در مسیر کسب علم و دانش است و باید قوت علمی پیدا کنیم.
علیمردای با اشاره به بیانیه مقام معظم رهبری در خصوص گام دوم انقلاب افزود: باید به سمت تمدن نوین اسلامی پیش رویم.
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