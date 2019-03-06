به گزارش خبرنگار مهر، عباس پزشکی ظهر امروز چهارشنبه در ستاد خدمات اجرایی سفر لرستان با اشاره به اینکه در ایام نوروز امسال ۷۰ پایگاه اورژانس ۱۱۵ به مردم خدمات ارائه میدهند، اظهار داشت: از این تعداد ۴۱ پایگاه اورژانس جادهای است.
وی با بیان اینکه ۲ پایگاه اورژانس هوایی خرم آباد و الیگودرز آماده امدادرسانی هستند، تصریح کرد: همچنین دو دستگاه اتوبوس آمبولانس در شهرهای پرجمعیت مستقر هستند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تاکید بر اینکه نیروهای عملیاتی اورژانس ۴۰۰ نفر آماده ارائه خدمت هستند، افزود: همچنین ۱۰ پایگاه ایستگاه سلامت برای مبادی ورودی و مناطق تفریحی استان در نظر گرفته شده است که کار ویزیت سرپایی و توزیع داروهای ضروری ر ا انجام میدهند.
پزشکی یادآور شد: تیمهای بازرسی ما نیز تشکیل شدهاند تا بر نحوه فعالیت پایگاههای اورژانس و بیمارستانها نظارت داشته باشند.
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