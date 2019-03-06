  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۰۸

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

۷۰ پایگاه اورژانس در لرستان به مسافران نوروزی خدمات ارائه می‌دهند

۷۰ پایگاه اورژانس در لرستان به مسافران نوروزی خدمات ارائه می‌دهند

خرم‌آباد- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: ۷۰ پایگاه اورژانس۱۱۵ در این استان به مسافران نوروزی خدمات ارائه می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پزشکی ظهر امروز چهارشنبه در ستاد خدمات اجرایی سفر لرستان با اشاره به اینکه در ایام نوروز امسال ۷۰ پایگاه اورژانس ۱۱۵ به مردم خدمات ارائه می‌دهند، اظهار داشت: از این تعداد ۴۱ پایگاه اورژانس جاده‌ای است.

وی با بیان اینکه ۲ پایگاه اورژانس هوایی خرم آباد و الیگودرز آماده امدادرسانی هستند، تصریح کرد: همچنین دو دستگاه اتوبوس آمبولانس در شهرهای پرجمعیت مستقر هستند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تاکید بر اینکه نیروهای عملیاتی اورژانس ۴۰۰ نفر آماده ارائه خدمت هستند، افزود: همچنین ۱۰ پایگاه ایستگاه سلامت برای مبادی ورودی و مناطق تفریحی استان در نظر گرفته شده است که کار ویزیت سرپایی و توزیع داروهای ضروری ر ا انجام می‌دهند.

پزشکی یادآور شد: تیم‌های بازرسی ما نیز تشکیل شده‌اند تا بر نحوه فعالیت پایگاه‌های اورژانس و بیمارستان‌ها نظارت داشته باشند.

کد مطلب 4561041

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه