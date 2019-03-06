اعطای ۴۷۰ میلیارد ریال تسهیلات برای اشتغال روستایی اسفراین

طاهر رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اسفراین در زمینه ایجاد اشتغال ظرفیت‌های بالایی دارد، اظهار کرد: بخش کشاورزی مهم‌ترین فرصت اشتغالزایی است که با شیوه‌های نوین می‌توان میزان تولیدات را افزایش و به مرحله برند سازی رساند.

رستمی کاشت محصولات کم آب طلب و استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری را در شرایط کم آبی ضروری دانست و افزود: کشاورزان به موضوع خشکسالی‌های اخیر توجه داشته باشند و شیوه‌های نوین را مد نظر قرار دهند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه خشک سالی های اخیر الگوی کشت محصولات را تغییر داده اما ضرورت دارد در این امر کشاورزان بیشتر ترغیب شوند.

فرماندار اسفراین در ادامه بر توسعه کشت گیاهان دارویی در این شهرستان تاکید کرد و گفت: وسعت مراتع اسفراین این ظرفیت را دارد که کشاورزان به تولید گیاهان دارویی روی بیاورند.

رستمی با بیان اینکه ۷۰ درصد عسل خراسان شمالی در اسفراین تولید می‌شود، اظهار کرد: این حجم از تولید عسل نیازمند برند سازی است تا زمینه صادرات و توسعه اقتصادی فراهم شود.