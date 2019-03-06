ثبت نام مراسم معنوی اعتکاف در قزوین آغاز شد

حجت الاسلام محمد رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت نام معنوی اعتکاف در استان قزوین از امروز آغاز و تا ۲۶ اسفندماه ادامه دارد.

وی افزود: آئین عبادی اعتکاف در مسجدالنبی «ص» «ویژه برادران معتکف» و مسجد امام خمینی (ره) «ویژه خواهران معتکف» برگزار خواهد شد که در صورت تکمیل ظرفیت و مسجد موسی ابن جعفر (ع) نیز آماده پذیرایی از معتکفان خواهد بود.

مسئول اعتکاف شهرستان قزوین با بیان اینکه مراسم معنوی اعتکاف امسال ویژه دانش آموزان نیز برگزار می‌شود، گفت: این مراسم معنوی ۲۹ اسفندماه امسال و یکم و دوم فروردین ماه سال ۹۸ به مدت سه روز برپا خواهد شد.

حجت الاسلام میرزایی، هزینه ثبت نام مراسم اعتکاف را ۶۰ هزارتومان عنوان کرد.

وی درباره نحوه ثبت نام اعتکاف، گفت: ثبت نام برای حضور در اعتکاف تنها به صورت اینترنتی و از طریق سامانه ثبت نام اعتکاف به نشانی etekaf-qazvin.ir امکان پذیر است و علاقه مندان می‌توانند با مراجعه به این سایت از نحوه ثبت نام و سایر شرایط مطلع شوند.