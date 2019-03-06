به گزارش خبرنگار مهر، احمد دزیانیان بعدازظهر چهارشنبه در جشن روز درختکاری به میزبانی مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان (شاهرود) بابیان اینکه این مرکز سالانه ۲۰۰ هزار نهال توزیع می‌کند، ابراز داشت: یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در این مرکز اصلاح الگوی کشت با ارائه گونه‌های مقاوم به شوری، خشکی و کم‌آبی است و می‌کوشیم تا از این طریق یعنی اصلاح الگوی کشت در مناطق مختلف ضمن افزایش بهره‌وری به اقتصاد خانوارها نیز کمک کنیم.

وی ضمن بیان اینکه تاکنون بالغ‌بر چهار میلیون اصله نهال در مرکز تحقیقات کشاورزی تولید و توزیع‌شده است، اضافه کرد: با رویکردهای نوین در این مرکز بیش از ۱۰ هزار هکتار باغ ایجادشده است که این روند همچنان ادامه‌دار است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه سند بهره‌وری آب در شرب تدوین است، ابراز داشت: حجم زیاد منابع آبی در بخش کشاورزی مصرف می‌شود لذا می‌بایست با توجه به این امر برای بهینه‌سازی مصرف آب مدیریت لازم صورت گیرد که تدوین سند بهره‌وری آب می‌تواند به این موضوع کمک کند.

دزیانیان بابیان اینکه تغییر اقلیم موضوع مهمی که سلامت و جان انسان را تهدید می‌کند، تصریح کرد: افزوده شدن دمای هوا و آب شدن یخ‌های قطبی از یک سو و افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی از طرف دیگر نشان می‌دهد که بشر از محیط بیرونی غفلت و صرفاً به فکر رفاه امروز خود بوده است.

وی ضمن بیان اینکه هفته درختکاری فرصتی برای توجه به مسائلی از قبیل، الگوی کشت، تغییر اقلیم، مدیریت آب و محیط‌زیست است، اضافه کرد: از شهروندان تقاضا می‌شود در انتخاب نهال و محل کاشت آن نکاتی نظیر اقلیم را نیز در نظر گرفته و باغداران حتماً قبل از کاشت درخت در این زمینه از نظر کارشناسان بهره‌مند باشند.