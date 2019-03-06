توزیع ۳۰ هزار اصله نهال بین شهروندان پردیسی

به گزارش خبرنگار مهر، کورش گلریز ظهر چهارشنبه در مراسم درختکاری که به مناسبت ۱۵ اسفند و هفته منابع طبیعی در بوستان نورالشهدا پردیس با حضور مسئولین شهرستانی برگزار شد طی سخنانی در جمع خبرنگاران حاضر در این مراسم اظهار داشت: در این مراسم به صورت نمادین ۵۰۰ اصله نهال در پارک تپه نورالشهدا به عنوان مرکز ثقل فرهنگی شهرستان کاشته شد و این پارک ۱۵ هکتار فضا دارد که ۷۰ درصد از کل آن فضای سبز است.

وی بیان داشت: در حال حاضر ۴ هکتار از پارک مذکور درخت کاری شده است و تا انتهای سال ۹۸ بودجه کافی برای بهره برداری از رینگ سوم پارک، جهت برگزاری مراسمات شهرستانی و تکمیل کل ۷۰ در صد فضای سبز پارک در نظر گرفته شده است و با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر پردیس به بهره‌برداری می‌رسد.

شهردار پردیس گفت: از روز شنبه هفته آینده ۳۰ هزار اصله نهال، بین شهروندان پردیسی توزیع می‌شود و گلکاری سطح شهر جهت ارتقای شور و نشاط و استقبال از نوروز در برنامه‌های کاری شهرداری است.

گلریز در خصوص کمربند سبز شهری بیان داشت: در حاشیه کمربند جنوبی آب انجیرک به خرمشهر زیر سازی کمربند سبز شهری انجام گرفته است و اوایل سال آتی مراحل آسفالت ریزی و به موازات آن کمربند سبز نیز اجرای می‌شود.

شهردار پردیس در خصوص تأمین آب فضای سبز شهری گفت: بعد از افتتاح فاز اول تصفیه خانه فاضلاب پردیس سهیمه از پساب آن را برای مصارف آبیاری فضای سبز از شرکت فاضلاب خریداری شد و اکنون نیز لوله و ملزومات مورد نیاز برای انتقال آب به سطح شهر جهت آبیاری خریداری شده است.

وی افزود: شهرداری پردیس طرح توزیع آب خام برای آبیاری فضای سبز راه اندازی کرد و مخازنی نیز برای انجام این کار احداث شد که انتقال پساب از تصفیه خانه به این مخازن نیز در مرحله اجرا است و تا سال آینده ۶۰۰ هزار متر مکعب پساب خریداری شده نیز به مخازن انتقال می‌یابد و با این طرح از بحث کم آبی جهت آبیاری فضای سبز کاسته می‌شود.

گلریز با بیان اینکه، اجرای طرح جامع توزیع آب خام هزینه‌های بالایی را می‌طلبد گفت: امیدوارم با همکاری امور آب و فاضلاب و شهرداری هزینه‌های اولیه طرح برای اجرای آن تأمین شود، زیرا چرخه آبی خوبی در این طرح اتفاق می‌افتد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴ تا از فازهای شهر پردیس در اختیار شهرداری است خاطر نشان کرد: ۱۱۵۰ هکتار فضای سبز کل طرح جامع شهری در ۱۱ فاز است که ۲۰۰ هکتار فضای سبز اجرایی شده است.