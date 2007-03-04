ابلاغ بخشنامه وام شهریه 60 میلیارد تومانی به واحدهای دانشگاه آزاد / کاهش نرخ کارمزد وام شهریه به 5/2 درصد

به گزارش خبرنگار مهر، در این بخشنامه آمده است: به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای ادامه تحصیل و کمک به دانشجویان دانشگاه آزاد از محل اعتبار دریافت شده طبق بند 11 تبصره قانون بودجه سال 85، سهمیه واحدهای دانشگاهی با در نظر گرفتن شهریه اخذ شده هر واحد، تعداد دانشجو، ضریب محرومیت منطقه و رشته های تحصیلی دایر در هر واحد تعیین می شود.

پس از اعطای تسهیلات بلند مدت به دانشجویان، فهرست دانشجویان را به شرح مذکور در آیین نامه به اداره کل امور مال ارسال کنند تا وجه مورد نظر به حساب اعلام شده واریز شود.

همچنین به منظور یکسان شدن نرخ کارمزد و کمک در جذب هرچه سریعتر در جهت اعطای تسهیلات به دانشجویان و کمک به خانواده های کم بضاعت برای تامین بخشی از شهریه، نرخ کارمزد موضوع بند الف فصل سوم بخشنامه مذکور از 4 درصد در سال به 5/2 درصد در سال تقلیل داده می شود.

از این رو واحدها باید با در نظر گرفتن خصوصیات بودجه این تسهیلات مقدمتا نسبت به جذب آن با رعایت شرایط و ضوابط قرض الحسنه صندوق رفاه دانشجویان اقدام کرده و در مرحله بعدی از منابع صندوق واحد، مساعدت لازم را به دانشجویان برای تامین بخشی از شهریه معمول دارند.

در ادامه این بخشنامه آمده است: نظر به اینکه پایین بودن ضریب تعیین شده در بعضی از رشته های تحصیلی موجب عدم تمایل دانشجویان به استفاده از این تسهیلات شده است، از این رو به منظور جذب اعتبار تخصیصی کمیته تصویب موضوع بند 2 فصل اول بخشنامه می تواند با درنظر گرفتن ضریب نیاز دانشجویان کم بضاعت مستعد، نوع رشته و میزان شهریه حداکثر تا 50 درصد کل شهریه را به صورت قرض الحسنه بلند مدت با بازپرداخت بعد از فراغت از تحصیل با رعایت سایر شرایط و ضوابط صندوق رفاه دانشجویان تخصیص دهد.

واحدها باید با در نظر گرفتن خصوصیات بودجه ای تسهیلات تخصیصی و محدودیت زمانی به اولویت از این اعتبار برای اعطای تسهیلات به دانشجویان حداکثر استفاده را کرده و در اولویت بعدی از منابع صندوق قرض الحسنه دانشجویان مساعدت لازم را به دانشجویان برای تامین بخشی از شهریه معمول دارند.