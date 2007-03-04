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۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۰۵

/ گردشگری در نوروز 86 /

اطلاع رسانی اماکن دیدنی از طریق پایگاههای هلال احمر

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کرج گفت: پایگاههای امدادی این جمعیت علاوه بر انجام وظایف خود ، مکان های دینی و تفریحی را مسافران نوروزی معرفی خواهند کرد.

محمود باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با هماهنگی های صورت گرفته با شهرداری و میراث فرهنگی و گردشگری 7 پایگاه ثابت و سیار این جمعیت در سطح شهرستان بروشورهای اطلاع رسانی در خصوص نقاط دیدنی کرج را بین مسافران نوروزی توزیع خواهند کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کرج خاطرنشان کرد: به طور طبیعی وظیفه پایگاههای یاد شده ارائه خدمات امدادی و پزشکی اولیه است اما به لحاظ تعامل و همکاری مدیران و سازمان های شهری با یکدیگر این وظیفه همراه سایر اعضای ستاد نوروزی بر عهده هلال احمر نیز قرار گرفته است.

باغبان اظهار داشت: هلال احمر کرج مانند سال گذشته 5 پایگاه ثابت و 2 پایگاه سیار در مسیر های ورودی و پرتردد شهرستان دارد که 4 پایگاه آن بر حسب ضرورت در جاده چالوس و یک پایگاه آن در محل عوارضی بزرگران کرج - قزوین در زیر پل حصارک مستقر است.

وی یادآور شد: پایگاه های سیار نیز به طور گردشی در اقصی نقاط شهرستان حضور دارند و به ارائه خدمات امدادی به شهروندان خواهند پرداخت ضمن آنکه تیم هیا امداد کوهستانی هلال احمر در ایام نوروز فعال هستند.

به گفته رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کرج ، اقلام مربوط به معرفی نقاط دیدنی و تفریحی کرج از طریق پایگاه های یاد شده در اختیار مسافران نوروزی قرار می گیرد.

کد مطلب 456138

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