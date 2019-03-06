تیم والیبال سایپا شانس اول قهرمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال کاله مازندران با شکست دوم مقابل سایپا از صعود به مرحله فینال باز ماند

بهروز عطایی سرمربی تیم والیبال کاله مازندران پس از شکست مقابل سایپا در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: بازی با کیفیتی نبود. به عنوان مربی و کارشناس والیبال می گویم. این بازی در حد مرحله نیمه نهایی لیگ برتر نبود. اصلاً نتوانستیم نمایش خوبی ارائه دهیم. تحت تأثیر سرویس‌های خوب سایپا قرار گرفتیم و تمرکزمان از بین رفت. سایپا بسیار با قدرت بازی کرد و به آنها تبریک می گویم.

سرمربی تیم والیبال کاله مازندران در پاسخ به این سوال که آیا تیم شما اشباع شده بود، گفت: خیر، اینطور نیست. در بازی اول مقابل سایپا با تمام قوا بازی کردیم. در آن مرحله در یک حادثه نتیجه را واگذار کردیم. اگر در دور رفت پیروز می‌شدیم شاید امروز نتیجه فرق می‌کرد.

عطایی در ادامه تصریح کرد: سایپا تیم پرمهره ای بود. من این تیم را شانس اول قهرمانی می دانم. پس از پایان دور مقدماتی مسابقات این تیم بازی‌های با کیفیتی ارائه کرد و شانس اول قهرمانی است.