  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۵ اسفند ۱۳۹۷، ۱۸:۲۹

بهروز عطایی:

تیم والیبال سایپا شانس اول قهرمانی است

تیم والیبال سایپا شانس اول قهرمانی است

سرمربی تیم والیبال کاله پس از شکست مقابل سایپا و عدم راهیابی به مرحله فینال گفت: سایپا بازی‌های با کیفیتی در مرحله پلی آف ارائه کرد و شانس اول قهرمانی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال کاله مازندران با شکست دوم مقابل سایپا از صعود به مرحله فینال باز ماند

بهروز عطایی سرمربی تیم والیبال کاله مازندران پس از شکست مقابل سایپا در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: بازی با کیفیتی نبود. به عنوان مربی و کارشناس والیبال می گویم. این بازی در حد مرحله نیمه نهایی لیگ برتر نبود. اصلاً نتوانستیم نمایش خوبی ارائه دهیم. تحت تأثیر سرویس‌های خوب سایپا قرار گرفتیم و تمرکزمان از بین رفت. سایپا بسیار با قدرت بازی کرد و به آنها تبریک می گویم.

سرمربی تیم والیبال کاله مازندران در پاسخ به این سوال که آیا تیم شما اشباع شده بود، گفت: خیر، اینطور نیست. در بازی اول مقابل سایپا با تمام قوا بازی کردیم. در آن مرحله در یک حادثه نتیجه را واگذار کردیم. اگر در دور رفت پیروز می‌شدیم شاید امروز نتیجه فرق می‌کرد.

عطایی در ادامه تصریح کرد: سایپا تیم پرمهره ای بود. من این تیم را شانس اول قهرمانی می دانم. پس از پایان دور مقدماتی مسابقات این تیم بازی‌های با کیفیتی ارائه کرد و شانس اول قهرمانی است.

کد مطلب 4561398
ساناز سلیمان آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه