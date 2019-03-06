۱۹ اقامتگاه توسط مجمع خیرین تامین سلامت در فارس ساخته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر رامجردی عصر چهارشنبه در جلسه هیئت امنای مجمع خیرین تأمین سلامت استان افزود: این مجمع دو هزار و ۵۰۰ نفر عضو، علاوه بر مجمع استان، در ٣٠ شهرستان هم شعبه دارد.

وی با اشاره به وجود بیش از هزار تخت بیمارستانی گفت: طی ۱۰ سال گذشته تا کنون ١٩ اقامتگاه با ظرفیت ١٥٧ در استان فارس احداث شده که بالغ بر ٢٨٦ هزار نفر شب همراهان بیمار در این اقامتگاه‌ها اسکان داده شده‌اند.

وی با اشاره به اهداف این مجمع گفت: مجمع خیرین تأمین سلامت استان در راستای تمرکز بر امور تخصصی عرصه سلامت، شناسایی و اولویت بندی، جذب کمک‌ها و هماهنگی‌های بین‌بخشی در اجرای نیات تشکیل و فعالیت می‌کنند.

رئیس مجمع خیرین تأمین سلامت فارس گفت: سالانه بر اساس معیارهای پیش‌بینی شده از ٤٠ خیر برگزیده تجلیل می‌شود.

رامجردی تاکید بر تعدد مطب‌ها و مراکز درمانی در خیابان زند شیراز اشاره تصریح کرد: وجود تعداد زیاد مراکز درمانی در این خیابان موجب ساخت ساختمان ١٢ طبقه‌ای شد که با اتمام آن ٢٠٠ تخت به مجموع تخت‌های اقامتگاه همراه بیمار اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: بیش از ٦٠٠ سمن در استان وجود دارد، که ٧٠ سمن از این تعداد در حوزه سلامت فعالیت می‌کنند و ٢٧ سمن آن توسط مجمع خیرین تأمین سلامت فارس حمایت می‌شوند.

مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت فارس خواستار همکاری بیشتر با این مجمع برای تأمین زمین‌هایی شد که خیران در آن به دنبال ساخت مراکز درمانی هستند.