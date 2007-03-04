415 پایگاه پذیرای شور نیکوکاری مردم خواهند بود

حسین علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: آیین نیکوکاری همزمان با سراسر کشور روز پنج شنبه 17 اسفندماه در شهرستان های غرب استان تهران برگزار می شود و 750 نفر از کارکنان کمیته امداد در 415 پایگاه مردمی به جمع آوری کمک ها نیکوکاران و خیرین خواهند پرداخت.

وی افزود: همه ساله استقبال مردم از این آیین در غرب استان تهران بسیار قابل توجه است و به خصوص مردم کرج در این آیین مشارکت فعال دارند.

علی محمدی خاطرنشان کرد: از این تعداد پایگاه 115 محل در شهرستان کرج مستقر شده اند و ستاد مرکزی آیین جشن نیکوکاری در مقابل تالار نژاد فلاح در پارک شورای کرج فعال خواهد بود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) غرب استان تهران ادامه داد: سال گذشته 328 پایگاه در غرب استان تهران مستقر بود که دلیل استقبال گسترده امسال 87 پایگاه دیگر برای شرکت گسترده تر مردم منظور شده است.

وی با اشاره به کمک های ارزنده مردم به نیازمندان تاکید کرد: خوشبختانه در طول سالیان گذشته نوع کمک های صورت گرفته مطلوب بوده است اما به منظور اطلاع افرادی که شاید برای اولین بار در این آیین مشارکت می کنند توصیه می شود از اهدای هر گونه البسه و لوازم کهنه به پایگاه های نیکوکاری خودداری شود.

علی محمدی یادآور شد: کمک های جمع آوری شده پس از دسته بندی در مدت زمانی بسیار کوتاه بین نیازمندان توزیع خواهد شد.

شماره حساب 54286 بانک ملی شعبه مرکزی کرج نیز آماده دریافت کمک های نقدی مردم این شهرستان است.