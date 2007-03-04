به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علاوه بر گرانی ، بی کیفیتی گوشت به خصوص از نوع یارانه ای آن مورد اعتراض بسیاری از شهروندان کرجی است.

قیمت گوشت قرمز و مرغ در روزهای اخیر در کرج در هر کیلو به طور میانگین 20 تا 30 درصد افزایش یافته است و تنها در نقاط مرکزی شهر قیمت های مصوب رعایت می شود.

یک شهروند کرجی در این خصوص به مهر گفت: "در بازار ملاصدرا نه تنها گوشت و مرغ که قیمت اکثر کالا گران است."

یک شهروند دیگر در این خصوص اظهار داشت:" گوشت تعاونی به قیمت کیلویی سه هزار و 800 تا چهار هزار و 700 به فروش می رسد اما زمان مورد نیاز برای پخت آن ارزانی آن را جبران می کند."

وی ادامه داد:" این گوشت که عنوان می شود وارداتی است غیرقابل خوردن است و حتی چرخ کرده آن به خوبی پخته نمی شود."

یک مسئول امور دام در این خصوص به مهر گفت: "گوشت هایی که تحت عنوان تعاونی عرضه می شوند عمدتا وارداتی هستند ولی به طور قطع گوشت گوساله اند."

این مسئول خاطرنشان کرد:" البته اغلب این گوشت ها مدت ها در گمرک ، سردخانه ، کشتی و... نگهداری شده اند اما به هر حال گوشت هستند."

وی تاکید کرد:" برخی شایعاتی که در خصوص بیمار بودن دام و پیر بودن آنها ، آلوده بودن گوشت ، منتسب کردن این نوع گوشت به سایر جانواران و ... مطرح می شود کذب محض است و این گوشت ها به هر حال برای کمک به افزایش مصرف سرانه گوشت و افراد کم بضاعت به بازار مصرف عرضه شده است".

همچنین مسئول امور دام جهاد کشاورزی کرج نیز در خصوص قیمت گوشت اظهار داشت: شرکت پشتیبانی امور دام کشور در شهرستان های غرب استان تهران نمایندگی ندارد و این امر باعث بروز مشکلاتی شده است.

ابراهیم مرادقلی خاطرنشان کرد: تنظیم بازار گوشت از وظایف این شرکت است که نظارت ضعیف آن در غرب استان تهران باعث بروز مسائل مطرح شده می شود.

وی تصریح کرد: در خصوص قیمت مرغ بالا رفتن قیمت خوراک دام موثر بوده است که در این صورت باز هم رسیدگی به موضوع وظیفه شرکت پشتیبانی دام کشور است .