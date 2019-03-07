محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شبانه روز گذشته حداکثر استان دمای استان در شهر اهواز با دمای ۲۴ درجه و حداقل دمای استان در شهر ایذه با دمای ۲.۹ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

وی افزود: طی همین مدت شهر اهواز حداقل دمای ۱۲ درجه و حداکثر دمای ۲۴ درجه سانتیگراد را گزارش کرده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: بررسی نقشه‌های پیش یابی به تدریج از اوایل وقت فردا ورود موج ناپایدار را به استان نشان می‌دهد که باعث افزایش ابر، بارندگی و رعد و برق به ویژه در ارتفاعات شمالی و شرقی خواهد شد.

سبزه زاری ادامه داد: عمده بارش‌ها برای مناطق مرتفع نیمه شمالی و شمال شرقی پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان یادآور شد: بعضاً در ارتفاعات ریزش برف و سایر نقاط استان وزش باد قابل ملاحظه طی ساعاتی دور از انتظار نیست.

سبزه زاری در پایان با اشاره به مواج بودن شمال خلیج فارس گفت: از صبح شنبه سامانه مذکور تضعیف می‌شود.