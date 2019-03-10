پیشنهاد به شهردار برای داشتن معاون گردشگری/موازی کاری نمی کنیم

مهدی سیف رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران درباره تبدیل این ستاد به سازمان گردشگری در شهرداری تهران به خبرنگار مهر گفت: سازمان میراث فرهنگی به سیاست گذاری در حوزه گردشگری می‌پردازد اما شهرداری‌ها در حوزه اجرایی توانمندی دارند. مانند شهرداری تبریز اصفهان و یا مشهد که با همین شیوه کار را دنبال می‌کنند. در آینده لایحه‌ای به دولت ارائه می‌شود که موضوع آن گردشگری شهری خواهد بود و در صورت تصویب ارتقای گردشگری شهری را به دنبال خواهد داشت و برخی از مسئولیت‌های میراث فرهنگی به شهرداری‌ها واگذار می‌شود. این موضوع می‌تواند مهر تأییدی بر این باشد که موازی کاری بین سازمان گردشگری شهرداری و سازمان میراث فرهنگی وجود ندارد بلکه یک نوع هم افزایی است. در لایحه ارتقای شهری به جزئیات پرداخته شده است. شناسایی و احیا و ایجاد مراکز گردشگری به عهده شهرداری هاست چون شهرداری موضوعاتی مانند شهرسازی را دنبال می‌کند.

وی گفت: رئیس سازمان میراث فرهنگی پیشنهاد کرده بود که شهرداری در حوزه گردشگری یک معاونت داشته باشد. این هم دلیل دیگری بر موازی نبودن کار سازمان گردشگری در شهرداری است. ما اکنون هم با سازمان میراث فرهنگی تعامل داریم و بخشی از کار احیای بناهای تاریخی را شهرداری به عهده می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اکنون نیز برخی از ابنیه تاریخی در اختیار شهرداری‌های مناطق هستند؛ گفت: این موضوع که هر کدام از سازمانها دقیقاً چه نوع فعالیت‌هایی را خواهند داشت و تمرکز مدیریتی روی کدام واحدهاست موضوعی است که باید پس از تصویب لایحه به آن پرداخت.

سیف ادامه داد: اکنون مدیریت بناهای تاریخی در اختیار واحدهای مختلف است از جمله سازمان میراث فرهنگی، دانشگاه، شهرداری، بخش خصوصی و غیره به نحوی که مدیریت واحدی حتی روی ساعت کاری آنها وجود ندارد. شاید یکی از موضوعاتی که باید دنبال شود، همین باشد. شورای شهر می‌تواند همگرایی بین این بخش‌ها ایجاد کند. اما اکنون مدیریت‌ها جزیره‌ای است.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران بیان کرد: اگر بتوانیم در شهرداری سازمان گردشگری داشته باشیم مهمترین اتفاقی خواهد بود که در ستاد گردشگری آن را پیگیری کرده ایم و این ستاد را به سازمان تبدیل کرده ایم. چرا که ورود گردشگری به ادبیات شهرداری، مهمترین دستاورد است. همچنین برای اولین بار در برنامه سوم توسعه شهرداری تهران، به گردشگری پرداخته شده است و بند مجزایی دارد. چون تا کنون در برنامه اول و دوم به گردشگری هیچ وقت اشاره مستقیمی نشده بود.