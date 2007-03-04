انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد با دانشگاههای 3 کشور مسلمان

دکتر صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این تفاهم نامه در راستای برنامه ریزی های فرهنگی دانشگاه آزاد و انتقال تجربیات و دستاوردهای فرهنگی میان معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی و این دانشگاه ها منعقد شده است.

وی اظهار داشت: بدون شک فرهنگ گستره وسیعی دارد که نمی توان تنها با یک نگاه درون مرزی به موفقیتهای بیشتر دست یافت. به هر میزان که تعاملات فرهنگی با دنیای داخل و خارج از کشور بیشتر باشد نگاه ها به مسائل فرهنگی بیشتر بوده و وسیله مناسبی برای انتقال تجربیات و دریافت فرهنگ روز دنیا خواهد بود.

مدیر کل آموزش فرهنگی دانشگاه آزاد ادامه داد: دانشگاه آزاد پیش از این با دانشگاه جامع اسلامی هند که یکی از بزرگترین دانشگاه های این کشور است و دانشگاه مالایا قراردادهایی منعقد کرده و به دستاوردهای چشمگیری دست یافته است.

صالحی خاطر نشان کرد: تفاهم نامه همکاری داخلی با جهاد دانشگاهی، بیناد شهید، معاونت سینمایی وزارت ارشاد و موزه قرآن کریم نیز از دیگر فعالیت های معاونت فرهنگی در ایجاد همکاری متقابل با سازمانها و دانشگاههای مختلف بوده است.