چهاردهه فعالیت و کشفیات باستان شناسان در یک نمایشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه چهار دهه باستان شناسی در ایران از سوی معاونت میراث فرهنگی به مناسبت پاسداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب در محل نمایشگاههای موزه ملی ایران از با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی افتتاح و قرار است تا ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۸ در معرض بازدید علاقه مندان قرار گیرد.
کار انتقال آثار این نمایشگاه با هماهنگی اداره کل موزهها و یگان حفاظت میراث فرهنگی صورت گرفت. طبق تصمیمات اولیه مقرر شده بود از محوطههای کاوش شده چهل سال اخیر، از هر استان کشور ۱۰ اثر توسط خودشان انتخاب و ارسال شود. برخی از استانها در همان روزهای آغازین با موزه هماهنگیهایی را انجام دادند و از تعداد ۳۸۸ قلم آثار رسیده، هیأت کارشناس موزه ۲۶۰ اثر را براساس فاکتورهای علمی و نمایشگاهی انتخاب کرد.
این نمایشگاه دربرگیرنده قدمتی از ۲۰۰ هزار سال پیش تا قرون میانه اسلامی بوده و نتایج یافتههای ۱۱۸ محوطه است که در طی ۴۰ سال اخیر مورد کاوشهای علمی و پژوهشهای باستانشناسی قرار گرفته است.
در این نمایشگاه میتوان دستبندهای زرین کشف شده تا سفالهای با قدمت را مشاهده کرد که یافتهها و فعالیتهای شاخص باستان شناسی ۴ دهه اخیر از سی و یک استان کشور را به نمایش گذاشته است.
در این نمایشگاه اشیایی مربوط به دویست هزار سال پیش تا قرون میانی اسلام از ۳۱ استان کشور در مدت پنج ماه جمع آوری شده که مهمترین ترین شأن به نمایش گذاشته شده است.
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