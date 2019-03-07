به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی شامگاه پنج شنبه در دیدار با آیت‌الله سبحانی از مراجع تقلید در سخنانی با بیان اینکه مشکلات تاریخی آموزش و پرورش موجب شده تا این نهاد به بعد تربیتی توجه لازم را نداشته باشد افزود: امروز فعالیت‌ها معطوف به بعد تربیتی آموزش و پرورش شده است و این عرصه باید تقویت و توسعه یابد.

وی با اشاره به اجرای طرح بوم، ویژه مدارس اظهار داشت: در این طرح فعالیت‌های خارج از دروس رایج در مدارس مورد توجه قرار می‌گیرد که معلمین در خصوص آسیب‌های اجتماعی آموزش‌های لازم را به دانش آموزان ارائه می‌دهند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در ارزیابی‌های اخیر از اجرای این طرح شاهد دستاوردهای خوبی بودیم، افزود: دانش آموزان در قالب اجرای این طرح می‌توانند با آسیب‌های اجتماعی مقابله کنند.

وی با اشاره به اجرای طرحی با مشارکت سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار داشت: در این طرح که به زودی شروع خواهد شد در کنار برخی از مدارس مستعد یک مرکز حوزه دانش آموزی دایر خواهند داشت که در این مرکز، دروس حوزوی به دانش آموزان علاقمند ارائه می‌شود و آنان می‌توانند در آینده این دروس را دنبال کند.

بطحایی در خصوص موضوع حذف تکلیف دانش آموزان نیز بیان داشت: در خصوص حذف تکلیف شب باید بیان داشت که تکالیف حافظه محور به تکالیف مهارت محور تغییر یافته و دانش آموزان با اجرای این طرح مهارت‌های لازم را فرا می‌گیرند.