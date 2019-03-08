هندبال باید از بی سروسامانی در بیاید/ همه باید با رئیس تعامل کنند

ایرج رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون وضعیت این روزهای این رشته و انتخابات پیش رو گفت: در این چند سال هیچکدام از رؤسای فدراسیون نتوانستند دوره چهار ساله خود را به اتمام برسانند. برخی برکنار شده، سرپرست بودند یا مثلاً آقای مهدوی بیمار شدند و آقای رحیمی نیز به دلیل قانون بازنشستگی رفتند. همین مسئله باعث شد تا این رشته لطمه بخورد. مطمئناً هر رئیسی که به سر کار بیاید برای موفقیت نیاز به زمان دارد.

وی با بیان اینکه برگزاری انتخابات به سود این رشته است، افزود: اولین مزیت برگزاری مجمع در این سال این است که با انتخاب رئیس، این رشته از این بلاتکلیفی در می‌آید. امیدوارم فردی رئیس شود که با برنامه ریزی درست بتواند رشته مظلوم هندبال را از این بی سر و سامانی در بیاورد.

مربی هندبال کشورمان خاطرنشان کرد: به نظرم با توجه به تعداد زیاد کاندیداها شاهد رقابت فشرده‌ای خواهیم بود و حتی شاید به دور دوم هم کشیده شود. به نظر می‌رسد هنوز خانواده هندبال به یک اجماع نرسیده‌اند و امیدوارم زودتر به این اجماع برسند. متأسفانه همیشه بعد از انتخاب رئیس، در هندبال اصولاً هر کسی می‌خواهد بگوید منم باشم در حالی که باید دنبال شایسته‌ها باشیم.

وی تاکید کرد: باید مدیر جدید هندبال را خوب بشناسد. ساختار هندبال ما نیاز به این دارد که ساختاری پویاتر و ترکیبی جوان‌تر داشته باشد. اسپانسر بیاورد و تیم ملی قوی را تشکیل دهد. به نظرم یکی از مشکلات امروز ما این است که باشگاه‌های خوب نداریم و باید باشگاه‌های معتبری به این رشته بیاید. از آن سو مدیر جدید باید بتواند با صدا و سیما، وزارت ورزش و کمیته تعامل خوبی داشته باشد.

وی با بیان اینکه ما باید دوباره به شرایطی بازگردیم که در سطح آسیا حرفی برای گفتن داشته باشیم، گفت: رسیدن به این اهداف نیاز به حمایت همه جامعه خانواده هندبال و برقراری تعامل رئیس جدید با جامعه ورزش و اهالی این رشته دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات فدراسیون هندبال به منظور معرفی رئیس جدید روز دوشنبه ۲۰ اسفند ماه با حضور ۱۵ کاندیدا برگزار می‌شود.